紅山半島山泥傾瀉露出豪宅地基　前土力處長：安全視乎地基結構

受世紀暴雨影響，港島大潭白筆山豪宅屋苑紅山半島發生山泥傾瀉，多間獨立屋受影響，至少兩間獨立屋懷疑地基外露，情況危急。



曾處理1994年觀龍樓山泥傾瀉事件的前土力工程處處長、工程師學會前會長陳健碩接受《香港01》電話訪問時表示，雖然情況較少見，但在斜坡中起樓是香港強項，需要視乎地基結構及設計，以及其山泥傾瀉原因，若是深層地基，相信問題不大，在未清楚地基結構之前，為安全考慮應先撤離居民。



+ 8

陳健碩表示，單憑照片難以判斷紅山半島獨立屋狀況，但要判斷是否安全，主要視乎地地基結構及設計，以及其與斜坡坡的關係。他強調，香港在斜坡上起樓技術成熟、甚至是強項，「起幾十層都有」，建造時主要考慮兩大因素，一是斜坡會否影響地基，二是樓宇會否推跌斜坡。

前土力工程處處長、工程師學會前會長陳健碩指出，獨立屋若有深層地基，相信問題不大。（資料圖片）

找出山泥傾瀉原因助評估處理跟進

陳健碩指出，地基有分深層及淺層，要視乎紅山半島獨立屋地基構造設計，若是深層地基，在確保冇拖走地基的情況下，相信問題不大。他又指，找出山泥傾瀉原因亦十分重要，如果只是因爆水渠倒致山泥傾瀉，山泥堵住水渠，危險性相對不太大；但若是地質脆弱引起，則嚴重許多，處理也更麻煩。

陳以其曾處理過的1994年堅尼地城觀龍樓山泥傾瀉事件為例，指當時樓高30多層的觀龍樓也有部份地基外露，為安全考慮疏散3,000多名住戶，其後發現其地基較深、事件是因爆水渠發生，與地基無關係，故疏散居民很快已搬回住所，「上次都好牙煙，但最後都無受影響。」

紅山半島為港島老牌洋房屋苑。（資料圖片)

建議先疏散受影響居民

他續稱，該情況下屋宇署會介入，並找土木工程拓展署協助，當署方認為有危險時會封樓。他認為為安全起見，應先疏散紅山半島受影響居民，再了解地基情況作修葺。