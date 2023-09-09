黃大仙站架空電纜絕緣體觸水滴現火花　港鐵：收車後將繼續檢查

世紀黑雨中被洪水淹浸的港鐵黃大仙站今日（9日）重開，但約3小時後，由於黃大仙站路段架空電纜故障，石硤尾至彩虹站的列車服務一度暫停，港鐵傍晚表示，今日約9時40分，一架觀塘線列車進入黃大仙站一號月台（往調景嶺方向）時，車長留意到隧道架空電纜位置有輕微火花，而調查顯示，一號月台隧道頂之前檢查未有發現有滴水的位置出現滴水，架空電纜絕緣體接觸到水滴後出現輕微火花。



港鐵指，車務控制中心與車長協調後，即時暫停觀塘線石硤尾至彩虹站的列車服務。經檢查及完成臨時修復，列車服務於下午1時50分回復正常。初步相信，事件與前晚暴雨有關。



港鐵稱，今晚收車後，工程人員會繼續詳細檢查觀塘線相關隧道路段，重申職員一直竭盡全力去恢復列車服務，但暴雨影響及大量善後工作中，有未能預見情況，希望市民見諒。



港鐵黃大仙站9月9日重開，但港鐵早上10時許宣布，由於觀塘綫黃大仙站路段架空電纜故障，現時石硤尾至彩虹站的列車服務暫停。（盧翊銘攝）

港鐵指，前晚（7日）黑色暴雨下，歷史性降雨量令黃大仙站及部份觀塘綫隧道出現嚴重水浸。為盡快重開黃大仙站及恢復觀塘線全線服務，工程團隊於昨日（8日）整天及通宵進行修復工作。

隧道頂之前檢查未發現滴水位置出現滴水

至今早9時40分，一架觀塘線列車進入黃大仙站往調景嶺方向的一號月台時，車長留意到隧道架空電纜位置有輕微火花。調查顯示，一號月台隧道頂之前檢查未有發現有滴水的位置出現滴水，架空電纜絕緣體接觸到水滴後出現輕微火花。

石硤尾至彩虹站列車服務暫停4小時

港鐵稱，車務控制中心與車長協調後，即時暫停石硤尾至彩虹站的列車服務。經檢查及完成臨時修復，列車服務於下午1時50分回復正常。

搶修期間已處理其他新的滴水位置

今日搶修期間，工程人員再次檢查黃大仙站隧道路段，並已處理其他新的滴水位置。今晚收車後，工程人員會繼續詳細檢查觀塘綫相關隧道路段。

港鐵：暴雨影響及大量善後工作中實有未能預見情況

港鐵重申，職員一直竭盡全力去恢復列車服務。然而，暴雨的影響及大量善後工作中，有未能預見情況，希望市民見諒。

▼9月8日 港鐵人員清理黃大仙站泥濘▼



▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼



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▼9月8日早上 黃大仙龍翔道觀塘方向再度水浸▼

