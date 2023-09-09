世紀暴雨︱200石澳居民愁困孤島2日獲救復笑臉　少女開心趕到開學

港島南區石澳道在世紀黑雨下山泥傾瀉，導致陸路交通中斷，大批居民被困「孤島」兩日，幾近斷水斷糧。今日（9日）下午，保安局局長鄧炳強成立的跨部門小組安排水警船及及消防船，協助受影響居民撤離。其中約200名居民抵達北角消防碼頭登岸一刻，即如釋重負，吁一口氣，幾乎人人笑意盈盈，大部分人帶同行李自行離開，也有人隨救援人員前往庇護中心暫住。



有少女居民向《香港01》表示，今晨知悉可以「逃離」出市區，便緊急收拾行李，她最開心是撤離後，終可趕及開學，說：「唔撤離，我驚返唔到學！」



多名石澳居民帶同行李撤離，獲救在北角登岸一刻，終於吁一口氣，有小朋友開心地蹦蹦跳跳。(夏家朗攝)

200石澳居民「獲救」開心晒

載有約200名石澳居民的消防船隻，在今午5時半抵達北角消防局對開碼頭，村民陸續登岸，當中不少是一家大細，拖住行李篋上岸，有居民在警員指示下，自行帶同行李離開碼頭，也有約10名居民隨救援隊伍登上旅遊巴，獲安排前往銅鑼灣庇護中心暫住。現場亦有醫療輔助隊為受傷村民處理傷勢，有女子不適獲送院治理。

該批居民被困「孤島」兩日，情況未明，難免情緒崩緊、悶悶不樂，直至今日逃離出市區抵岸一刻，各人不禁吁一口氣，無不展現歡顏。不少小朋友從碼頭步出通道出口時，更蹦蹦跳跳，回復生氣。

少女撤離為趕開學：驚返唔到學

其中獲救的陳同學表示，因石澳主要出入村內的唯一通道石澳道路陷損毀，所以被困石澳多時，雖然家裏沒被水淹，但是「斷咗網，有啲居民無電力供應，同埋有啲地方甚至無水」。她又指，本身在沙田區讀中學，周一仍要上學，很擔心未能趕及上課，所以緊急撤離，說：「「唔撤離，我驚返唔到學！」

陳同學為趕開學撤離出市區，將暫住朋友家中。(夏家朗攝)

陳同學提及，今早10時才接獲通知可乘船撤離出市區，所以急忙收拾簡單行李，她稱：「其實都趕，因為無諗住有咁大隻船無拎太多嘢，淨係拎咗一個背囊加一個袋，之後發現隻船都幾大拎多咗個篋。」不過，陳同學會暫住朋友家中，不打算到庇護中心。她另有家人因要照顧家中寵物而無法離開，說：「屋企（糧食）都仲ok嘅，但係啲貓糧就未必夠。」

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石澳居民家屬到北角消防局碼頭等候

至於有家人居住石澳的潘先生，前來碼頭接走94歲以輪椅代步的母親和弟婦，稍後將帶一行人返回其家中暫住，他對消防處的安排感到滿意，說：「多謝佢哋，大家可以出到嚟，唔使擔心交通有問題，就算有問題都易解決啲。」

▼9月9日下午 鄧炳強入石澳安撫被困居民▼



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鄧炳強到石澳慰問留守居民

至於石澳方面，仍有不少居民堅持留守家園。保安局局長鄧炳強下午到石澳了解情況，並慰問一班留守石澳的居民。有居民見到鄧炳強時，即向其吐苦水說：「好慘呀，我哋困咗喺度呀！」鄧炳強則向多名居民查問有甚麼需要，並表示保安局會有消防處及警隊救援人員24小時留守石澳以協助居民。

今早當局終安排一輛挖泥車來開路。大批村民為盡快開通道路，亦自發帶鐵鏟協助清路。（讀者提供）

村民聯絡船家 循水路撤離



有村民聯絡船家，循水路撤離。（讀者提供）