世紀暴雨｜政府稱盡快批經濟援助申請　嗇色園撥100萬助受災家庭

今次世紀暴雨多處嚴重水浸，黃大仙區為重災區，嗇色園不少市民的家園遭受破壞，損失慘重，決定由「嗇色園緊急援助基金｣撥款100萬元為是次水災直接受災的低收入家庭提供即時援助，每個家庭上限一萬元，以助解決燃眉之急。



政府表示，有各項基金為遭受天然災害的人士提供經濟援助，受是次雨災影響的人士可按其需要向相關部門作出申請。發言人表示，政府體恤受影響人士的苦況，相關部門接獲申請後會盡快審批，務求在最短時間內向獲批個案發放應急金錢援助。



▼9月8日 黃大仙中心北館及附近店舖水淹情況▼



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嗇色園表示，是次水災對各區各處造成不同程度的破壞，相信不少市民因居住地方受災而需要緊急維修或重新購置生活必需品，這將為低收入家庭帶來經濟壓力，因此「嗇色園緊急援助基金」將向直接受災的低收入家庭即時發放最多一萬港元的即時援助金，期望能迅速、直接地為受災人士提供實際幫助。

園方稱亦會聯絡黃大仙民政事務處及社會福利署，為黃大仙區內受水災嚴重影響的家庭提供協助，攜手共渡困難時刻。

所有申請必須由民政事務署或各區綜合家庭服務中心轉介，並須通過相關資產審查機制。需要求助的市民可盡快與當區民政事務處或綜合家庭服務中心聯絡，如有疑問，亦可致電2277-4688 向「嗇色園緊急援助基金」查詢。

園方強調「嗇色園緊急援助基金」將善款的一分一毫全數用於援助受惠者，以助他們渡過困境，而所有行政費用則由嗇色園津助，從申請至批核，皆由嗇色園會員以義務時間進行商議及審批，以確保基金的所有善款全用於有需要人士身上。

▼9月7日 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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政府表示，各項基金為遭受天然災害的人士提供經濟援助，受是次雨災影響的人士可按其需要向相關部門作出申請：包括華人慈善基金及特別援助基金、緊急救援基金——災後需遷離搭建物或搭建物或家具設備嚴重損壞、緊急救援基金——傷亡補助、緊急救援基金——損失農作物、禽畜、養魚復業、漁船及漁具、緊急救援基金——工作船及住家艇。

麥美娟：加人手和彈性處理緊急援助基金申請

民政及青年事務局局長麥美娟下午到粉嶺聯和墟臨時庇護中心探望受暴雨影響的市民後表示，知道受影響市民的家被水浸後，傢俬、財物損失很大，尤其今個月剛開學，家人幫小朋友添置的校服、書簿都被浸透，很多家長都很徬徨，同事馬上幫他們登記，希望小朋友可以照常上學，不會受影響，亦會提供緊急援助給予受影響市民。

她多謝地區熱心人士願意馬上撥出資源，讓政府可給予受影響市民，有不同慈善團體陸續表達他們會撥款給予市民作應急基金；政府亦有一個緊急援助基金，需要不同部門支持，由於可能涉及各類水災風災。她表示，昨日發展局局長甯漢豪已馬上聯絡她和勞工及福利局局長孫玉菡，有見這個緊急援助基金申請程序可能需要不同部門審批，大家有共識會馬上加人手和彈性處理，希望受影響市民可以及早得到幫助，讓他們可以重建家園。