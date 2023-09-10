馬季開鑼｜暴雨過後馬照跑投注額按年跌8%　女馬迷為心愛騎師打氣

本港經歷百年一遇的世紀暴雨後「馬照跑」。2023/2024年度馬季今日（10日）開鑼，雖然天公不造美，仍無損馬迷入場的興致。馬會表示，開鑼日總投注額近13億港元，比去年下跌8%，馬會行政總裁應家柏指，投注額下跌主要原因是近日惡劣天氣下，馬匹有數天無法如常到跑道操練，令今天賽事的參賽馬匹數目較上季同日減少超過三成。



第一場賽事中午時分於沙田馬場開跑。有隨內地旅行團首次到訪的旅客，希望試試手氣，亦有本地市民特地到場支持心愛的騎師，更曾獲贈該騎師的風鏡。每逢開鑼日必定捧場的馬迷陳先生，鎖定馬會送贈的月曆為首要目標，其次是感受氣氛。



▼9月10日 馬季開鑼▼



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上周五本港經歷開埠以來的世紀暴雨，連日來天氣不穩，今日在陰雨綿綿的天氣中，沙田馬場上如期為新一季馬季開鑼，行政長官李家超原本為今日的主禮嘉賓，亦因處理暴雨善後工作而改由其他嘉賓主持。

首場賽事於12時25分展開，觀眾席上不少馬迷撐起雨傘，似乎無損觀賽的雅興，當馬匹即將衝線時，歡呼求勝的聲音此起彼伏。

來自順德的何先生，之前來港兩三次，不過今早參加旅行團，專程經港珠澳大橋來港，第一次到沙田馬場。他指除想參觀馬場環境，亦想投注數十元試試運氣：「睇跑馬第一次，咁咪睇下現場，順便睇下手唔手順，手順啊，贏多少咪返去買啲嘢囉。」

▼9月10日 馬季開鑼▼



情侶梁小姐和潘先生今日首次在開鑼日來到馬場觀賽。第一場賽事完結後，潘先生心情興奮，形容氣氛甚佳。不過梁小姐則惋惜表示：「（騎師）希威森差少少跑第一，哈哈。」她透露今日特地到場來支持最心愛的騎師希威森，又形容：「佢好friendly（友善），甚至曾經獲贈希威森的風鏡。

雖然觀賽期間下雨，但二人有帶備雨傘，潘先生表示：「都冇乜所謂嘅，志在玩下嘅啫。」他指會投注合共約100元，每注10元試試運氣。

▼9月10日 馬季開鑼▼



每逢開鑼日必定捧場的馬迷陳先生表示，今日特意趁開鑼日來馬場，他手捧馬會送贈的月曆，表示這是最重要的目標：「逢係跑馬，第一日一定要來啦，因為攞埋呢本嘢（月曆）啊嘛」，因為月曆顯示了賽馬日日期資訊。至於投注多少，他表示：「玩下少少，最緊要係一個氣氛嘛。」

馬會其後指，開鑼日總投注額近13億港元，總入場人數超過3.6萬。馬會行政總裁應家柏指出，開鑼日的投注額比去年下跌8%，主要原因是近日惡劣天氣下，馬匹有數天無法如常到跑道操練，令今天賽事的參賽馬匹數目較上季同日減少超過三成。

應家柏又感謝團隊克服重重挑戰，維持場內熾熱氣氛，天氣不穩下仍吸引了逾36,000人入場，當中有7%至8%為內地旅客。整體而言，今天的開鑼日令人滿意。