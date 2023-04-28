沙田馬場翻新　料30%馬匹暫遷至從化馬場　馬會公開跨境運馬運作

馬會下周日（30日）舉行冠軍賽馬日，屆時將上演三場國際一級賽。部份在馬會廣東省從化受訓的賽駒也會參賽，如何將遠在145公里的馬匹運到香港沙田馬場？



從化馬場今年踏入開幕五周年，馬會指已成為本港賽馬業重要支柱，跨境馬匹運送正是成為聯繫兩地馬場的橋樑，五年間已運送逾2.2萬匹次馬匹。「定期跨境點對點」馬匹運送安排更為全球獨有，牠們穿梭粵港兩地不用檢疫，相對海外賽駒來港後的檢疫安排很不同。沙田馬場將於在2024年開始翻新，馬會料屆時將有多至400匹賽駒遷至從化，佔馬匹總數約30%，較現時高出一半。



▼馬會公開運馬車穿梭沙田馬場及廣東從化馬場▼



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每周兩次來回香港及從化 單程需時4小時

馬會表示，跨境馬匹運送運作近五年間，已發展出一套嚴謹的運送系統，同時達到兩地政府要求，可簡化過關流程。運送馬匹的車隊每周來回沙田馬場及從化馬場兩次（兩上兩落：周二及四北上；周三及五南下），車程約為4個小時。以北上為例，運送過程由早上6時開始，保安會檢查運馬車及隨行人員行李，約8時半安排馬匹由臨時馬房登上運馬車，近9時出發，至大約下午2時抵達從化馬場。

為令馬匹在「旅程」中更舒服，馬會研發出一款備有嶄新馬格的運馬車，令馬匹在運送過程中更感舒適及更為安全。新設計的馬格組成如「U」字型，馬匹均被安排處於同一空間內，但每匹馬均由可移動的隔版獨立分隔，而馬伕可一次過照顧及觀察車上馬匹情況；新的設計在能令馬匹有更多空間之餘，亦讓牠們可以讓頭部低俯至地下，這對牠們的健康相當重要。

馬伕不用下車辦出入境手續 運送安排受嚴格規定

馬會與兩地政府官員議定出入境程序，馬匹過關時毋須接受詳細的通關檢查，到達邊境管制站時可留在運馬車的馬格內，車隊駛經邊境時亦只會被安排進行表面檢查。馬會解釋，從化馬場為內地唯一一個國際認可的馬匹無疫區，健康狀況經確認與沙田馬場馬匹相同，因此馬匹由從化到港便可直接參與國際賽事，毋須隔離檢疫。

有別於普通跨境貨運不可載客，運馬車可載隨行馬伕，過關時馬伕亦不用下車，可留在運馬車上照顧馬匹；保安、司機及隨行馬伕亦為跨境專隊，並受過專門訓練。馬會強調，兩地馬匹運送安排受嚴格規定和監控，不可更改預先申報的運送路線，以及司機與隨行馬伕人選。

為更有效監察，每部跨境運馬車內外亦設有閉路電視鏡頭，記錄每匹馬全程一舉一動，車身亦有7個鏡頭拍攝車外環境作防盜及保安用途。馬會利用全球定位系統，讓沙田及從化兩地的馬匹運送控制中心均能實時追蹤每一部運馬車，倘運馬車偏離預設路線，便會觸發警報系統。 運馬車車隊由專車開路，並有一輛空置運馬車作後備，而保安、獸醫及維修人員亦會隨行候命。

運馬車司機疫情時閉環管理：我哋嘅犧牲可確保馬照跑

現時運馬車司機之前做酒店製甜品師傅，他表示，對比自己駕駛，運馬時不可衝動，要保持克制，最重要留意其他車輛司機的動作；駕駛時要保持平穩，煞車時不可太快，務求要令馬匹安全、情緒穩定。

他說最難忘是疫情時，要繼續運馬，馬會採取閉環管理形式，安排他們住在馬會的上水雙魚河鄉村會所，「嗰一刻喺裡面，都好掛住屋企人。有個好細小朋友，好掛住佢，好似錯失咗相處時光......唔止我一個，係成個團隊，但我哋嘅犧牲可以繼續做到馬照跑嘅宗旨，大家都覺得好幸運嘅！」

去年疫情嚴峻時期曾停運馬匹三星期

從化馬場2018年開幕至今，跨境馬匹運送總次數超過860次，北上及南下的馬匹合共逾2.2萬匹次。馬會表示，疫情期間跨境馬匹運送仍繼續運作，司機及隨行馬伕搬到馬會安排的宿舍居住近三年，至2022年初第五波疫情期間，更須在雙魚河鄉村會所接受嚴格閉環管理，至今年年初兩地通關後取消。

馬會兩地馬房營運及馬主服務部主管鄭奇龍表示，三年疫情下跨境運馬受到好大挑戰，在粵港政府幫助下，運馬得以維持；去年3月疫情最嚴峻時，跨境馬匹運送一度暫停約三星期，在兩地政府協助下迅速恢復。

從化馬場佔地150公頃，較沙田馬場大一倍；從化馬場設有香港前所未有的登山跑道及放草休養區；亦有多項護理設施，包括冷鹽水療設施及水力跑步機。馬會指2021/22年度馬季中有134匹賽駒在出賽前曾於從化受訓，並一共贏得174場賽事，勝出率近30%；過去三屆的冠軍練馬師得主，亦有在從化馬場設廄。

馬會形容從化馬場已成為本港世界級賽馬不可或缺的一環，與沙田及跑馬地構成「馬場鐵三角」。鄭奇龍表示，沙田馬場2024年開始大翻新後，運往從化馬場的馬匹將增至300至400匹，佔總數1,300匹賽駒最高約30%，有900匹可續留沙田馬場；另方面，從化馬場2026年4月起辦職業賽事，運送次數可能會加密。

無從化馬場，我哋沙田馬場唔能夠作一個大規模重建計劃，對香港賽馬發展係會好大影響。所以籨化馬立嘅成立，對提高香港世界級賽馬水準有好重要角色。 馬會兩地馬房營運及馬主服務部主管鄭奇龍

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15名練馬師在從化馬場設廄 20%馬匹置放當地受訓

截至今年4月初，在現役22名練馬師中共有15人在從化馬場設廄，較從化馬場於2018年開幕時增加了6名練馬師。至於置放當地受訓的現役馬匹則約介乎250匹至300匹，約佔全數現役馬匹20%，亦較2018年8月時增加近一倍。

疫情後首個富衛保險冠軍賽馬日於4月30日舉行，當中多匹甚具實力的參賽馬今年內亦曾於從化接受訓練，包括參與富衛保險女皇盃的「發財先鋒」及參與富衛保險冠軍一哩賽的「健康愉快」等。而冠軍賽馬日三項一級賽的總獎金達6,500萬元。