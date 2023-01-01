元旦賽馬日沙田馬場「旺丁」　有市民3年來首入場觀賽感受氣氛

新年伊始，每年元旦舉行的「好運1月1」 賽馬日今日（1日）於沙田馬場開鑼，有不少人到馬場感受新年氣氛，現場所見「吉位」不多。今年為新冠肺炎疫情以來，防疫措施最寬鬆的一年，隨着政府上月29日取消「疫苗通行證」，未有接種疫苗的市民亦可進入馬場。有市民疫情三年以來，今日首次入場觀看賽事。



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元日賽馬日全日共有11場賽事，將合共發放1億元好運大賞迎新年。三T彩池將動用三T儲備，三T多寶推高至1,050萬元，估計10元一注獨中正獎，可獲高達1,800萬元。

馬會今年設「捕捉好運」有獎遊戲及「好運連連開」有獎問答遊戲，入場馬迷有機會贏取豐富獎品，並有樂手於現場表演，氣氛熱烈。賽馬期間呼聲四起，非常熱鬧。有人期望新一年香港經濟繁榮，疫情盡快結束。

馬迷馮太今日是繼疫情三年以來第一日來馬場觀賽，在現場感覺很開心，亦希望新年身體健康，世界和平，疫情盡快結束。馬迷吳小姐透露因為擔心疫情，故疫情這幾年都沒來過馬場，但自政府放寬防疫措施後，「有小小定心丸」，所以就來現場感受一些氣氛，又指放寬後起碼也有些生氣。

張先生指自己是「正宗馬迷」，每次只要有空都會來馬場觀賽，又認為政府放寬防疫措施後，進場更方便，「乜都唔駛，就咁入黎就得啦，梗係開心啦」。

謝太今日特意亦帶朋友張太來見識一下香港馬場的氣氛，並希望新一年「最緊要身體健康，開心啲過一年」。

黎太今日特意來感受馬場熱鬧的氣氛，她指進來馬場覺得很舒服，環境很漂亮，也留意其他馬迷們都很開心。她又指新一年希望香港人的生活越來越好，而經濟也逐漸好轉，「因為呢兩年香港人都幾攞命、幾辛苦。」

黃先生今日亦帶太太來馬場遊玩及拍照，並希望新一年身體健康，香港經濟逐步繁榮，而太太則希望世界和平，疫情趕快結束。二人來到來到現場都很開心，亦指天氣甚佳。