世紀暴雨｜石澳道重開　居民坐城巴出市區買餸　儲定兩三日糧

本港經歷世紀暴雨，石澳一度出現山泥傾瀉變「孤島」，須由政府協助撤離。石澳道今日（10日）重開，城巴安排單層9號線巴士往來石澳及筲箕灣。雖然路線重開，但部分路段採單線雙行，石澳道不時出現車龍，造成擠塞。



有住在石澳50多年的居民形容，今次暴雨史無前例，形容「呢次最犀利」，亦有石澳居民趁交通恢復到筲箕灣買餸，儲定兩日三糧。亦有居住大浪灣居民指，現時交通十分不便，因此入定糧食，以備不時之需。



▼9月10日 來往石澳及筲箕灣9號巴士重開▼



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石澳道重開，城巴今早重開單層9號線，暫時為石澳居民往返市區的唯一公共交通工具。不少市民帶着「車仔」到筲箕灣買餸，由於到大浪灣的小巴亦停駛，因此等9號巴士的居民眾多。

居民形容：有史以來最犀利

住在石澳56年的鄭小姐特意乘9號巴士到筲箕灣購買糧食，她形容早幾日的雨勢是有史以來見過最大的雨勢，「落雨呢次最犀利」，她周四晚亦一度被困筲箕灣未能回家，「多謝傳媒報導，政府先咁落力搞好呢件事（撤離居民）。」她表示，面對惡劣天氣會做好防風措施，以及定期清理門口垃圾，以便去水。

▼9月9日早上 鄧炳強入石澳安撫被困居民▼



石澳居民陳小姐表示，在巴士開通後乘搭巴士到筲箕灣買餸。她表示由於住在石澳中部，因此未有受到影響，但亦會買定兩至三日餸以防再有惡劣天氣來臨。

除了石澳居民受礙外，大浪灣居民亦未能以小巴進出市區。居住在大浪灣的江小姐指，今早原本打算乘搭小巴出市區買餸，但等候多時未有車，幸獲鄰居接載出市區。她表示，對今午小巴突然取消感到不便，亦擔心復修期間會出現同樣狀況，因此今日已買定兩至三日的餸。