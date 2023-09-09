石澳道山泥傾瀉｜李家超：今晚9時先准輕型車輛通過　明擴至巴士

港島石澳道在9月7日至8日的暴雨中，其中一段被洪水沖斷，令石澳及大浪灣對外唯一行車路中斷，數千居民如被困孤島。特首李家超今日（9日）下午到石澳山泥傾瀉及路陷現場視察，聽取運輸及物流局局長林世雄有關路面搶修進度的匯報，晚上公布預計今晚9時可重開一條行車線讓輕型車輛通過，打通道路連接；現場人員會繼續搶修工程，力求經測試安全後，在明早6時讓單層巴士也能行駛，讓居民可進出石澳。\



▼9月9日下午 李家超視察石澳道山泥傾瀉和路陷現場▼



▼9月9日下午 林世雄視察石澳道山泥傾瀉和路陷現場▼



預計明早6時起可讓單層巴士行駛石澳道

李家超今日下午到石澳道泥傾瀉及路陷現場視察，他其後在Facebook撰文表示，一直密切留意各區在暴雨後的清理工作進度，其中石澳因暴雨出現山泥傾瀉和路陷，陸路交通中斷，影響居民生活，更阻塞緊急救援車輛進出石澳，故已指示各部門必須爭分奪秒，搶修路面、為居民提供所需物資，以及做好撤離工作。

政府行動主要分兩部分，運輸及物流局負責路面搶修，保安局則負責统籌提供物資及撤離。他表示，傍晚到場視察，聽取林世雄有關路面搶修進度的匯報，預計今晚9時可重開一條行車線讓輕型車輛通過，打通道路連接。他感謝路政署及土木工程拓展署人員全速修葺路陷位置、搶修路面，他們會繼續搶修工程，力求經測試安全後，在明早6時讓單層巴士也能行駛，讓居民可進出石澳。

▼9月9日下午 政府安排約200名石澳居民離開▼



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李家超：暴雨善後工作應急民所急

李家超又表示，據保安局局長鄧炳強匯報，有約200名居民在消防處、警務處、民政事務署、民安隊及醫療輔助隊的協助下撤離到市區的社區中心；民政處和南區關愛隊在消防處協助下，分別經水路運送乾糧、藥物和電話卡等物資到石澳，為居民提供所需協助。他指電力方面，石澳村供電已大致恢復正常，電力公司正為大浪灣等地方進行檢查及維修工作。

他重申暴雨善後工作分秒必爭，提醒各人員必須以民為先，急民所急，按事情的急緩重輕排好工作次序，務求令社會盡快回復正常運作。

▼9月9日下午 鄧炳強入石澳安撫被困居民▼

