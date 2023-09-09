世紀暴雨｜石澳道晚上9時重開　城巴周日起派單層巴士往返筲箕灣

本港日前經歷世紀暴雨，多區出現嚴重水浸，其中石澳及大浪灣地區唯一對外車道石澳道發生山泥傾瀉及路陷，石澳道封閉後，石澳及大浪灣一帶成了孤島。經搶修後石澳道今晚（9日）9時已重開一條行車線，讓輕型車輛及單層巴士通過；城巴晚上派出多部單層巴士試行涉事路段，經政府當局專業評估後，同意於明日（10日）早上6時起，有限度恢復石澳來往筲箕灣的9號線巴士服務，解決居民生活所需。



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政府：加緊進行搶修路面

特首李家超今日（9日）傍晚到現場視察，預告石澳道晚上9時重開一條行車線，先准輕型車輛通過；並指路政署會繼續搶修工程，致力在明早6時，讓單層巴士也可駛經涉事路段，讓居民可進出石澳。

城巴晚上派出多部單層巴士試行涉事路段，進行道路測試。城巴表示，相信該路段足以讓單層巴士駛過，經政府當局專業評估後，同意於明日早上6時起，有限度恢復石澳來往筲箕灣的9號線巴士服務，解決居民生活所需。城巴將會就行車安全及道路狀況等與政府當局保持聯繫。

城巴呼籲市民石澳道復常前避免前往石澳

城巴稱，現時石澳道部份路段仍需進一步確定路況適合巴士行駛，路線或會在初期臨時改道或縮短行程，惡劣天氣造成塌樹及折斷樹枝，評估目前以單層巴士行駛該路線較為合適。城巴呼籲市民於石澳道復常前避免前往石澳，以免影響石澳居民出入。

政府指，高度關注石澳道事件，全速展開跨部門協調，加緊進行搶修路面、提供物資和撒離等多方面的應急和善後工作，竭力援助受影響的市民。

▼9月9日下午 李家超視察石澳道山泥傾瀉和路陷現場▼



南區民政事務處、消防處、警務處、醫療輔助隊和民眾安全服務隊會派員今晚通宵留守石澳，為居民提供緊急服務。

▼9月9日下午 政府安排約200名石澳居民離開▼



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港燈：6名石澳客戶供電故障 今早利用水路派人前往維修

港燈發言人表示，連日來港燈一共收到各區約240個涉及供電事故的緊急查詢，經港燈工程人員連日努力搶修，除南區少數客戶外，所有早前受影響客戶的供電服務已經在昨日（8日）恢復正常。

發言人表示，在南區，少部分偏遠村郊因受石澳道封路影響交通，令工程人員一直未能循陸路前往檢查，港燈期間共收到6名這類客戶就供電故障要求提供協助。港燈今早改為嘗試利用水路，派人帶同相關維修器材，設備和物資，前往受影響的地方包括石澳村和大浪灣村等，進行緊急復電和檢查工作。

大部份受影響客戶供電傍晚基本恢復

發言人表示，其中一支5人的緊急搶修隊伍已於下午約2時成功利用小艇循水路到達石澳後灘，再徒步近半小時進入石澳村，才到達2個曾向港燈要求支援的石澳村客戶進行檢查，在運送物資和人員的過程亦得到政府消防人員的協助。檢查結果確認港燈的供電正常，電力故障源自客戶本身的電力裝置在暴雨期間受損所致。工程人員之後再去到大浪灣村，為多戶進行檢查和安排復電。大部份受影響客戶的供電，約在傍晚6時左右基本恢復。

另外為進一步實地評估港燈設施在暴雨期間有否受到影響，確保該區一帶供電的穩定性，港燈亦派出第2批工程人員，下午近5時出發前往石澳一帶，會合首支緊急搶修隊伍後，一起檢查港燈在南區石澳附近一帶的供電設施，再次確保港燈供電系統運作正常。