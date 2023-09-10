警港島總區辦無人機球賽　提高青年危機意識　開「抖音」宣揚防罪

警務處港島總區防止罪案辦公室今日（10日）舉行「港島無人機足球大賽暨總區抖音帳號開展禮」，透過新興電子運動鼓勵青少年參與，提升無人機於警務工作上應用認知，及增強免墜網上罪行危機意識。港島總區亦宣布，開通「抖音」公眾帳號，會以八大範疇，例如案件分享、執法行動、防罪/滅罪等介紹警隊。



警務處港島總區防止罪案辦公室今日（10日）舉行「港島無人機足球大賽暨總區抖音帳號開展禮」。（鄭子峰攝）

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今日大賽進行32場賽事，有約100名參賽者，警務處處長蕭澤頤、港島總區指揮官郭嘉銓、香港消防處助理處長(港島) 鄭瑞安等出席。

蕭澤頤：盼青年透過活動獲得啟發

蕭澤頤在致詞時，鼓勵青少年繼續支持及多參加少訊活動，一同提高領導才能及確立正確價值觀，期望青少年朋友對警務工作有更多了解，透過活動獲得啟發，或者長大後可加入成為警隊一分子。他又指，香港政府以及各紀律部隊一直致力透過應用創新科技，為市民提供更卓越、更快捷的服務。

警務處處長蕭澤頤期望，各位青少年對警務工作有更多了解，透過活動獲得啟發。（鄭子峰攝）

用「抖音」宣揚執法行動、行動單位、社區警政等

港島總區亦宣布，已於8月成功開通抖音公眾帳號，會以八大範疇：好案件分享、執法行動、防罪/滅罪、行動單位、社區警政、人物故事、區內景點，以及人群管理，介紹香港警察，說好警察故事。

警方表示，自港島無人機足球訓練計劃於今年5月推行以來，吸引超過200名青少年參加，計劃以少年警訊新獎勵計劃的IDEAS當中的I （Innovation – 創新思維）的概念，透過新興電子運動鼓勵青少年參與，並提升參加者對無人機於警務工作上的應用認知，及增強免墜網上罪行的危機意識。

現場有消防處及水警總為一眾參加者及嘉賓介紹無人機，如何於大型火災或海上事故協助進行搜索及救援工作。