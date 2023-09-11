世紀暴雨｜將軍澳水浸　渠務署：樹葉阻去水致「積水」非「水浸」

世紀暴雨對本港影響未完，今日（11日）上午返工時段，本港多區出現水浸，其中西貢區今早一小時內已錄得超過100毫米雨量，將軍澳翠林邨、馬遊塘村嚴重水浸，出觀塘的道路一度封閉。沙田區中午亦錄超80毫米雨量，翠湖花園一帶水深逾半呎高。



署理渠務署署長徐仕基表示，上午將軍澳道出觀塘、寶琳路近馬游塘村、寶琳北路、將軍澳道出九龍等八處地點錄得水浸，最高水位達一米。他又提到，近日連場大雨引致水浸，主要原因都是大部份地方因為雨水將垃圾及樹葉沖入去水渠，造成淤塞，引致局部地區「積水」，不是「水浸」。



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署理渠務署署長徐仕基表示，香港各地受暴風雨影響，最大降雨在將軍澳同西貢，最高降雨量達100毫米/小時，八處嚴重，陶樂路、將軍澳道出觀塘、寶琳路近馬游塘村、寶琳北路、將軍澳道出九龍、西貢蠔涌路、清水灣道、觀塘開源道等，水深最高一米，行車線受影響局部封閉。

署方收到報告後已即時派出應變隊伍，大部份都即時解決，後續會為所有渠道及渠務工程巡查，中午後已完成。

「雜物及樹葉沖入去水口，令積水出現無可避免」

就黃大仙連日水浸，徐仕基表示情況與今日在西貢和將軍澳的情況一樣，大部份是因為雨水將垃圾及樹葉沖入去水渠，造成淤塞，引致局部地區「積水」，不是「水浸」。他又指，今次將軍澳每小時降雨量達100毫米，比黑雨警告70毫米更高。

今次嘅水浸事故，最主要原因，都係因為大雨嘅關係，雨水沖咗一啲嘅落葉同垃圾，隨住雨水沖咗去一啲去水嘅渠口，造成瘀塞，引致一啲局部地區積水，以今天為例，主要都係局部地區積水，唔係一啲水浸事件嚟嘅。」 徐仕基

徐仕基指，太大雨會將雜物及樹葉等沖入去水口，令積水出現「無可避免」。渠務署在外有70多隊人，在外面協助清理淤塞。

運輸署署長李頌恩指，緊急事故協調中心一直運作，今早西貢及將軍澳大雨，收到九巴通知區內服務受阻，小巴在寶琳路近馬游塘村停低。

李頌恩說，收到通知會立即同公共交通營辦商聯絡，修改路線或縮短部份行程，道路今早11時20分已回復行車，署方已跟九巴商討，三條路線改道，並透過手機APP通知，香港出行易都有作出通知。