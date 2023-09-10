黑雨水浸｜坪輋5狗遭洪水沖走　3隻生死未卜　女主人：好擔心佢哋

世紀暴雨上周（7日及8日）襲港，全港多處水浸及山泥傾瀉。其中打鼓嶺坪輋村住近河邊的女村民梁太，其胞妹黑雨期間扭傷腰部，需由消防救出，飼養的5隻狗更慘被洪水沖走，僅兩隻尋回，尚有三隻狗狗至今生死未卜。梁太連續尋找兩天無果，憂心忡忡稱「好心痛，真係好擔心佢哋！」希望可以早日尋回牠們。她指，所有狗狗都已嵌入晶片並已絕育，並在社交平台發文，呼籲如有心人見到三隻狗狗可致電告知。



梁太表示，自己住在坪輋村近河邊附近，事發黑雨當日下午已離開家中，沒想過晚上天氣會如此惡劣，於是便交由其行動不便的胞妹看家，照顧家中7隻狗狗。豈料，當天晚上約10時左右，天氣急速轉壞，暴雨來勢洶洶，家中的雪櫃更倒塌，將行動不便的妹妹壓傷，最後只好報警求助。消防人員到場，將門打開時，有5隻狗狗被突如其來的洪水沖走，另外2隻「醒目」的狗狗匿藏房間暫避。

被水沖走的狗狗，分別為狗爸爸「沙律」今年10至11歲、其餘4隻狗分別為牠的子女，包括「伯恩山」、「一眉」、「豆釘」及「烏卒卒」，都是8歲。梁太引述街坊稱，當時坪輋水浸情況非常嚴重，「啲水唔使15分鐘已經去到腰！」亦有鄰居指，見到其中兩隻狗狗不停在水游，但最後都被沖走了。其後梁太，連日來不斷在坪輋一帶尋狗，最終在香港浸會園對開尋回「豆釘」，其後又得知「一眉」被漁護署救起，明天（11日）會接回家。

梁太表示，目前「伯恩山」、「烏卒卒」、「沙律」仍然下落不明，有人目撃三隻狗狗被沖去雲泉仙館及九記士多一帶，明天將會到附近一帶繼續尋狗，梁太指狗狗平時很少出門，牠們未必能認得路回家，她呼籲熱心市民可以繼續尋狗，幫助他們平安團聚。