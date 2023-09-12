垃圾徵費｜調查指逾兩成物管人員不了解收費模式　環團促加強培訓

垃圾徵費延至明年4月實施，環保團體「綠領行動」 調查發現，逾兩成前線物業管理人員不了解垃圾徵費的所有模式；72%受訪者認為政府宣傳不足，逾七成人認為政府應該增派人員加強巡查、增加各類型回收設施，以及加強培訓等。



「綠領行動」認為，政府加強對物管人員的宣傳教育之外，亦必須完善垃圾徵費的舉報系統，並且提高罰則，建議政府應設立專線以便物管人員舉報非法棄置行為，以及為前線物管度身訂造教育宣傳方案。



綠領行動於今年6月至8月期間以網上及電話問卷形式訪問152名前線物業管理人員，當中118人、78%受訪者能辨認所有正確的垃圾徵費的收費模式，包括指定垃圾袋、指定標籤及入閘費。但有25人認為只有指定垃圾袋才是正確垃圾徵費模式，佔16%。一共34人未能指出所有垃圾徵費模式，佔整體22%。

調查之中有4人回答稱收費實施日期為今年7月1日，誤以為垃圾徵費已經實施。綠領行動認為，結果反映政府對物管人員的宣傳教育不足，同時代表物管未做好充份準備工作，不熟悉垃圾徵費的指定標籤和入閘費安排。

執行細節方面，152名受訪者之中，只有45人同時答對建築材料及醫療廢物不會納入垃圾徵費，佔整體三成。96人答對一個10公升的垃圾袋收費為1.1元，佔63%；另有32人表示「不知道」收費，佔21%。

綠領行動 指，結果反映前線物業管理人員不太掌握垃圾徵費的基本資訊，政府應該給予物管前線員工更多支援和培訓。

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍（右）表示，垃圾徵費的執法工作至關重要，政府應主動出擊，組織人員巡視，對違法行為進行檢控。（綠領行動提供）

此外，137名受訪者認為，垃圾徵費實施時會遇到困難，佔整體九成，其中132名受訪者均表示擔心若住戶或租戶不使用指定袋，物管需「包底」處理非法棄置垃圾費用，佔96.4%；其次有129名受訪者則擔憂難以監察住戶有否使用指定袋，佔94.2%；另有116名受訪者認為非法棄置嚴重，擔心誤墮違規，佔84.7%。

調查亦顯示，110名受訪者物管人員認為政府宣傳不足，佔72%。152名受訪者之中，117人認為政府應增加政府特別小組人員或專責人員加強巡查，佔約77%；其次有113人均認為應該增加各類型回收設施，佔74.3%；另有70.4%受訪者認為應加強培訓前線物管人員了解收費詳情，以及資助機構安裝閉路電視協助監察。

綠領行動表示，當局於6個月的適應期之內，僅以口頭警告處理違規個案，憂阻嚇力度不足，認為必須完善舉報系統及提高罰則。該環團建議政府應設立電話專線或Whatsapp，以便物管人員隨時舉報非法棄置行為，以及為前線物管度身訂造教育宣傳方案，並派遣「綠展隊」親身到物業講解宣傳。綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍表示，垃圾徵費的執法工作至關重要，政府應主動出擊組織人員巡視，並對違法行為進行檢控。