垃圾徵費｜垃圾膠袋重新招標　成功批出9份合約　明年4.1實施

政府將推行垃圾徵費，惟早前因垃圾膠袋需重新招標而延期推行。環保署今日（22日）公布，經修改降低指定袋製造成本，並透過公開招標程序後，共收到45份標書，最終9份合約由振興展業有限公司、超誼綠色科技有限公司、迪高施環保有限公司及力高寰宇有限公司成功投得。環保署指出，預期各承辦商將於10月開始生產指定袋，以確保在明年4月1日實施垃圾收費。



指定垃圾袋設不同大小尺寸。環保署曾提醒，展出的膠袋並非最終成品，設計仍未敲定。（資料圖片／梁鵬威攝）

環保署公布，經公開招標程序後，九份配合實施都市固體廢物收費（垃圾收費）的供應指定袋合約由振興展業有限公司、超誼綠色科技有限公司、迪高施環保有限公司及力高寰宇有限公司成功投得。

環保署表示，曾在去年6月10日就指定袋合約進行公開招標，惟能完全符合技術要求的標書的標價都遠高於預期，環保署取消了該次招標，並就指定袋的規格及標書的條款作出修改，以降低指定袋製造成本，並允許承辦商在香港境外地區進行生產工序，以期把標價維持於原先估算之內。

環保署在今年3月31日，就指定袋合約再次進行公開招標，在5月12日截標前共收到45份標書，所有中標者的標價均比原先估算為低，預期各承辦商將於10月開始生產指定袋，以確保在明年4月1日開始實施垃圾收費前，在市場上有穩定及充足的供應。

政府將於立法會暑期休會後首個會議上（10月18日），把指定垃圾收費實施日期的附屬法例以「先訂立後審議」程序提交立法會省覽。

環保署續指，為確保指定袋的生產質量，各承辦商均持有有效的ISO9001品質管理系統認證，亦須按合約要求於獨立認可實驗所為指定袋進行品質測試；環保署亦會隨機抽樣指定袋進行品質測試。