垃圾徵費｜謝展寰：適應期考慮延至一年　冀推高回收率騰空堆填區

【謝展寰專訪四之二】垃圾徵費延至明年4月推行，首6個月設立適應期，違規人士只會獲口頭警告，當局可視乎情考慮延長適應期至1年。

環境及生態局局局長謝展寰接受訪問表示，其他國家推行垃圾徵費一般需時3至5年，故6個月的適應期，非一成不變，當局會視乎弱勢社群的適應情況決定是否延長，並依據回收率決定推行力度。他認為，本港應該繼續發展轉廢為能設施，長遠可騰空現有堆填區。



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很多地方推行垃圾徵費五年內 垃圾量減少兩成

謝展寰指，以其他國家推行垃圾徵費的經驗來看，要社會普遍接受並順利推行，一般需時3年，大部份地方需要5年，故此如今定立的6個月適應期非「咁硬而不可變」，屆時當局會視乎社會反應及實效，有需要再作適當延長。他說，當局尤其關注對於長者、弱勢社群及「三無」大廈居民的宣傳教育，如果他們未能適應，措施適應期則有機會延長。

他強調，垃圾徵費的目標是推動減廢，提高回收率，而回收率則是一個很好的指標反映推行成效。他又提及，很多地方推行垃圾徵費五年之內，垃圾產生量減少兩成，部份減少三至四成。

當局會根據回收率，決定推行的力度，以及執法的優先次序，並會於「違法黑點」重點執法，捉拿慣犯。

（減）兩成（垃圾）都好多㗎喇，我哋每日產生1.1萬（公）噸（垃圾），兩成都講緊2,000幾（公）噸啦。減少咗嗰度去咗邊呢？最主要變咗係一啲回收物，所以回收率都係咁樣嘅緣故，係會提升。 環境及生態局局局長謝展寰

食環署納入局內 收集垃圾結合環保

謝展寰表示，政府去年改組之後，環境及生態局的責任更闊，食環署改為納入該局，令當局打擊非法棄置垃圾及推動回收，執行上可與署方互相配合，相信日後垃圾收集工作結合環保，兩者可以加強互相支援。他舉例指，新建的大型垃圾站設計已包括垃圾分類設施及回收便利點，長遠而言，對於推行垃圾資源化更有好處。

他承認廢物管理是本港的「短板」，且由歷史原因所致，提及轉廢為能的基建從廿年前提出，但卻拖延了很久，目前仍需倚靠堆填區處理大量垃圾的做法很落後，必須「加把勁」。

▼超級焚化爐「I．PARK1」▼



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「I．PARK3」焚化容量 不多於5,000公噸

政府擬於北部都會區興建第三座焚化爐「I．PARK3」，謝展寰認為，「I．PARK3」焚化容量毋須多於5,000公噸。他說，不需擔心焚化容量多於實際所需，因為廢物產生量與經濟增長成正比。

他又希望具備足夠轉廢為能設施之後，可以將現有堆填區「挖返出嚟」，經修復之後可作其他用途，對本港更為有利：「快快脆脆修復我哋以往堆填區嘅地方嘅話，收返產生嘅價值，一定係遠高於你起一個焚化爐嘅價值」。