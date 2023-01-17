兩度捲飯局　區嘉宏：事情告一段落　收恒大禮副處長：我無違規定

入境處處長區嘉宏在過去兩年疫情期間，曾被揭發出席涉違限聚令的恒大飯局及「洪門宴」。區嘉宏今日（17日）出席入境處年結記者會時再次被追問事件，他多次稱「不作補充」，重申「事情告一段落」；至於副處長郭俊峯曾被揭，獲恒大送聖誕節及中秋節果籃上門，區嘉宏指事件已完成調查，無任何違規，郭俊峯亦親自回應：「我無違任何政府規定。」



區嘉宏在2021年3月捲入恒大飯局，涉違限聚令，其後又在2022年1月涉「洪門宴」被指無用「安心出行」，區嘉宏今日在記者會上被追問相關事件時，他指：「我較早前已作回應，我無任何補充，事情告一段落，多謝大家。」當被進一步追問對事件的感受時，他重申「不作補充」。

處長涉兩飯局沒掃安心出行 兩下屬收果籃

就《香港01》早前報道，入境處副處長郭俊峯及入境處首席入境事務主任汪奇，曾被指獲中國恒大集團於聖誕節及中秋節，將價值3,000多元的五星級酒店果籃，送到兩人住所門口，入境處當時回覆指會嚴肅調查。

區嘉宏回應提問時指出，事件經內部調查後已完成，當中無任何違規情況。至於郭俊峯就指，已就此受內部調查，結果已確認，「我無違任何政府規定，已作出回應無補充」。