紅山半島山泥傾瀉｜曾拒入屋業主終回覆　三屋主全身處外地

港島大潭紅山半島第70、72及74號三間屋臨海山坡，發生山泥傾瀉。屋宇署證實兩間獨立屋有僭建，曾拒政府人員入74屋的業主終同意人員周二（12日）入屋內視察。

以公司持有74屋的董事為公益金公共關係委員會委員袁慧明，《香港01》周一（11日）透過公益金聯絡她，查詢僭建及拒政府人員入內原因，公益金事隔一日回覆指，已將查詢轉告予袁慧明，袁僅表示現身處外地，未有回覆其他查詢。

紅山半島三涉事業主全部身處外地，其中一人在泰國。



▼9月12日 屋宇署入74號屋視察及加固山坡▼



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屋宇署在周一晚表示，74號屋業主表示同意署方人員今天早上進入屋內視察，署方人員在早上10時多進入屋內視察，另有工人在70號屋對開塌山泥位置搭棚加固山坡。

以公司持有74號屋的董事為香港公益金公共關係委員會委員袁慧明，她為公關界名人，亦是滙豐銀行前亞太區市場部主管。記者周一透過公益金向袁查詢，公益金今日回覆稱，已將查詢轉達袁女士，袁女士回覆她現身處外地，但未有回覆僭建一事及拒絕政府人員入內原因。

以公司持有74號屋的董事、滙豐銀行前亞太區市場部主管袁慧明為公益金公共關係委員會委員，為公關界名人。（公益金網頁圖片）

《香港01》早前接獲消息，70號屋業主、數碼港首席投資官陳覺忠並不在港；72號屋業主、前投資銀行黑石集團高層Anthony Steains，消息指現身處泰國，事發時只有私人司機留宿，司機向屋主交代情港後也自行撤離。三名涉事的屋主全部身處外地。

▼9月10日 屋宇署人員調查紅山半島三屋是否涉及僭建及霸佔官地▼

