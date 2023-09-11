紅山半島｜屋宇署警告申手令　涉僭建74號屋業主終准政府入屋視察

歷時最長的黑色暴雨後，港島大潭白筆山豪宅紅山半島第70、72及74號三間屋臨海的山坡，發生山泥傾瀉，屋宇署證實兩間獨立屋有僭建，但74號屋戶主或佔用人拒政府人員入內，正向法庭申請手令進入屋內。屋宇署晚上表示，74號屋業主表示同意署方人員明天（12日）早上進入屋內視察。



以公司持有74號屋的董事為公益金公共關係委員會委員，《香港01》正透過公益金查詢該屋僭建及拒官入屋的原因，未獲回覆。《香港01》接獲消息，為數碼港高層的70號僭建屋業主，並不在香港，另一間僭建屋業主身處泰國。



▼9月10日 屋宇署人員調查紅山半島三屋是否涉及僭建及霸佔官地▼



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屋宇署一度警告申請手令進入74號屋

港島大潭豪宅紅山半島冧山泥，屋宇署指74號屋戶主或佔用人拒絕讓屋宇署入內視察，署方發出「擬申請進入處所的手令通知書」，向法庭申請手令，要求進入該處所，以確定有否任何違規建築物構成危險。

以公司持有74號屋的董事為香港公益金公共關係委員會委員袁慧明，她為公關界名人，亦是滙豐銀行前亞太區市場部主管。《香港01》正透過公益金查詢僭建一事，並詢問為何拒絕政府人員入屋，但截稿前未有回覆。

以公司持有74號屋的董事、滙豐銀行前亞太區市場部主管袁慧明為公益金公共關係委員會委員，為公關界名人。（公益金網頁圖片）

相鄰的70號及72號獨立屋也被證實有僭建，70號屋的最低一層平台有一個約5米乘13米僭建物，於該樓層後面有一個5米乘6米僭建地庫。至於72號屋，最低一層平台近政府斜坡位置僭建一層約17米乘9米地庫，而且有人非法拆除部份靠近政府斜坡的擋土牆以建造該僭建地庫的窗戶。

紅山半島70號僭建屋業主為數碼港首席投資官陳覺忠，消息指他現時並不在香港。（團結香港基金網頁）

70號屋業主數碼港高層不在港

《香港01》接獲消息，70號屋業主、數碼港首席投資官陳覺忠並不在港。近日記者在紅山半島現場採訪，看到政府人員有入內視察。

而72號屋業主、前投資銀行黑石集團高層Anthony Steains，消息指現身處泰國，事發時只有私人司機留宿，司機向屋主交代情港後也自行撤離。

▼9月10日 鳥瞰紅山半島山泥傾瀉範圍及全屋苑▼

