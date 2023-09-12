紅山半島山泥傾瀉｜至少35間僭建逐格睇　15間拆擋土牆建地牢

上周五（8日）破紀錄的黑色暴雨，令港島大潭道豪宅紅山半島發生山泥傾瀉，三間變危樓的獨立屋涉霸山坡官地及僭建。《香港01》記者對比多張航拍圖片，發現逾35幢獨立屋都疑似霸山坡及僭建，更有住戶拆去整幅擋土牆，換上落地玻璃，增加風險。

另外，地政總署繪製的地圖，有畫出包括涉事獨立屋在內，全港個疑似霸官地範圍的邊界，疑早已知悉霸地事宜。工程師估計，72號屋做臨時支撐可能就要過百萬元，修復還原斜坡的造價難以估算，或是「天文數字」。



《香港01》記者對比多張航拍圖片，發現逾35幢獨立屋都疑似霸山坡及僭建，更有住戶拆去整幅擋土牆，換上落地玻璃。（01製圖）

至少27間向外擴展

紅山半島發生山泥傾瀉，意外揭發有三幢獨立屋涉嫌霸山坡官地及僭建，但《香港01》發現，個案只是整個屋苑的冰山一角，紅山半島疑涉僭建的獨立屋超過35間。

記者對比單位圖則、地政總署地圖及航拍圖，發現單是紅山半島松柏徑旁臨海的獨立屋中，至少有27間獨立屋疑向外擴展，霸佔了山坡的官地，僭建後花園。

部份霸地的獨立屋在僭建的花園上鋪上草皮，亦有人鋪上地磚。有零星獨立屋毗連的山坡有曾開墾的痕跡，本來有植物的山坡變成泥地。

記者發現單是紅山半島松柏徑旁臨海的獨立屋中，至少有27間獨立屋疑向外擴展，霸佔了山坡的官地，僭建後花園 （紅圈示）。（香港01記者攝）

▼9月10日 鳥瞰紅山半島山泥傾瀉範圍及全屋苑▼



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15間挖空泳池 向下僭建一層地庫

紅山半島的臨海的獨立屋，圖則顯示最底層為一樓主人房，對出有一個毗連山坡的游泳池，接連的擋土牆為獨立屋的邊界。不過，根據航拍圖，至少15幢臨海的獨立屋，將原有的泳池挖空，並僭建一層地庫，並鑿穿擋土牆辟窗戶。加上已知的72號及74號屋，至少5幢獨立屋將原有的擋土牆整幅拆毀，全數改為落地玻璃窗。

72號及74號屋更分別涉於再向外霸地辟泳池及另一個地庫，但單看航拍圖，並未在其他獨立屋中發現這類僭建。現時記者只可透過擋土牆有否被鑿穿，推斷獨立屋有無僭建地庫，實際上有僭建的個案，或比航拍圖顯示的更多。另外，紅山半島亦有獨立屋，在陽台僭建玻璃屋。

有紅山半島獨立屋的擋土牆疑被開鑿為窗戶，僭建地牢。（香港01記者攝）

地政總署地圖早顯示別墅超出官地邊界

翻查地政總署繪製的地圖，署方有畫出包括紅山半島、清水灣甘澍路「東桂」及甘澍小築在內，全港多個疑似霸官地範圍的邊界，疑早已知悉霸地事宜。

發展局回覆指，土力工程處11日已完成巡查山泥傾瀉地點以外的部份政府斜坡，並沒有發現異常情況，其餘的政府斜坡會於翌日完成巡查，但並未回覆地政總署是否一早已知悉紅山半島及其他霸官地的個案，及有否就此作出行動。

至少5幢紅山半島獨立屋將原有的擋土牆整幅拆毀，全數改為落地玻璃窗（藍色），也有紅山半島獨立屋的擋土牆疑被開鑿為窗戶，僭建地牢。（香港01記者攝）

工程師：危樓臨時支撐需過百萬元 完全復修天文數字

結構工程師倪學仁指，在結構工程師、建築師等專業人士的幫助下，擋土牆是可以改動：「不論如何，多了一層樓的話，荷載可能會多了，但拆掉擋土牆就少了泥土，樓和地基的關係就變得複雜了。」

如業主沒有請專業人士改動，倪學仁指就似早前日出康城首都有單位拆除部份主力牆的個案，即使屋築物無即時危險或倒塌，樓宇整體結構未必符合標準，某些情況下樓宇結構未必穩定，業主需承受被踢契、保險失效等風險。

紅山半島山泥傾瀉涉事的獨立屋要清拆及修復樓宇及斜坡，他相信會相當昂貴：「現在要業主入則拆兩層地庫，相信未談清拆，只是臨時支撐都不止100萬元。修復可以是一個天文數字。」

至於地政總署的地圖，倪學仁指署方轄下的測量處，每年會航拍並按土地的現狀，繪製地圖：「飛完就不理，總知見到什麼就畫什麼。」因此，署方的地圖會顯示出霸佔官地的範圍。然而，測量處並不負責執法。倪學仁指地政總署的執法部門，理論上會對比航拍圖，看有否違例或侵佔政府土地的個案，但執法部門的處理方式複雜，他亦不了解部門的內部運作。

▼9月10日 屋宇署人員調查紅山半島三屋是否涉及僭建及霸佔官地▼

