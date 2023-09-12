數碼港資料外洩｜數碼港：為受影響人士免費提供身份監察服務

數碼港上月疑遭黑客組織盜取逾400 GB個人資料，包括初創公司職員身份證明文件及相片，有關黑客組織今日（12日）更最新聲稱相關資料「已洩漏」（released）。數碼港下午指，今日留意到暗網（Dark Web）上有進一步可能與事件有關資料，而根據現有調查結果，該資料包括個人姓名及聯絡方法、員工、前員工及求職者的資料以及少量的信用咭資料。



數碼港稱已直接聯繫可能受影響人士，並會向他們免費提供由專業保安顧問負責的身份監察服務，同時設立專責的網站提供更多資訊。數碼港又鼓勵可能受影響人士留意帳戶中任何可疑活動或通知，為審慎起見，採取一些額外措施，包括定期更改密碼，並確保不會在多個帳戶中使用相同的密碼。



數碼港。（資料圖片）

數碼港指，8月中發現其系統被入侵後，已立刻採取措施減低任何潛在影響，包括關閉受影響的電腦設備和在獨立的網絡安全專家協助下迅速展開詳細調查，報警處理及向執法部門尋求協助。數碼港亦即時加強網絡及系統的安全措施，進一步深化數據安全及保護，並於8月18日通報個人資料私隱專員公署。

8月中被入侵 9月初始公布 數碼港：未有廣泛公布以免引起不必要疑慮

數碼港表示，由於當時未掌握被盜數據涵蓋範圍，在未釐清任何具體資料前，數碼港未有廣泛公布以免引起不必要的疑慮。數碼港於9月6日注意到暗網上有疑似與該事件有關的資料被披露，隨即作出公布並通知可能受到影響的人士。

香港時間9月12日早上，有Twitter/X用戶發貼文，張貼出Trigona網站的截圖，貼文指Trigona「已洩露」從數碼港系統取得的個人資料。（Twitter截圖）

今日留意到暗網上有進一步資料 包括員工、前員工及求職者資料及信用卡資料

數碼港續指，今日留意到暗網上有進一步可能與該事件有關的資料。根據現有調查結果，該資料包括個人姓名及聯絡方法、員工、前員工及求職者的資料以及少量的信用卡資料。數碼港已直接聯繫可能受影響人士，並會向他們免費提供由專業保安顧問負責的身份監察服務，亦設立了專責的網站https://www.cyberport.hk/infosecurity 提供更多資訊。以提供更多資訊。數碼港稱會繼續檢視資料，更新網站內容。

數碼港稱作為惡意入侵受害者 嚴厲譴責所有形式網絡犯罪

數碼港稱，作為惡意入侵受害者，對於所有形式的網絡犯罪行爲予以嚴厲譴責，對於事件可能帶來不便或關注，數碼港深表遺憾，並向公眾保證已採取積極果斷的措施加強網絡安全。

為了預防身份被盜用的可能，數碼港鼓勵公眾留意帳戶中的任何可疑活動或通知。為審慎起見，其他額外措施包括定期更改密碼，確保不會在多個帳戶中使用相同的密碼。