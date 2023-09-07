數碼港上月中向私隱署通報被盜取資料　隔逾半個月才向公眾交代

網絡安全平台Falcon Feedsio在社交媒體發文，指香港數碼港被黑客入侵，黑客盜取了數碼港初創公司職員的個人資料，數量達到400GB，包括身份證明文件。數碼港昨晚（6日）回應承認發現一宗網絡安全事件，涉及未經授權的第三方入侵數碼港部份電腦系統。

個人資料私隱專員公署今日（7日）表示，8月18日已收到資料外洩事故通報，即數碼港直至被Falcon Feedsio公開事件，事隔半個月後才公布事件。公署表示，已根據既定程序展開審查，亦已建議有關機構應盡快通知受影響人士。



數碼港（資料圖片）

Falcon Feedsio在社交媒體發文，透露數碼港被黑客入侵，黑客持有超過400GB數碼港的資料，其中包括初創公司職員的身份證明文件、公司文件、照片等。黑客現時就資料要求繳付30萬美元，相等於235萬港元。

數碼港昨晚發稿時稱，發現一宗網絡安全事件，並指在昨日較早前的資訊科技安全檢測過程中，注意到網上流出懷疑與該事件有關的資料。根據私隱專員公署今日的回覆指，8月18日已收到數碼港的資料外洩事故通報，換言之，數碼港在通報公署後，未有公布事件，直至Falcon Feedsio發文透露，在延遲半個月後才向公眾交代。

私隱專員公署指，8月18日已收到數碼港的資料外洩事故通報（資料圖片）

私隱署指，已根據既定程序就事件展開審查，亦已建議有關機構應盡快通知受影響人士。該署呼籲，受影響人士應提高警惕，慎防個人資料被盜用，若懷疑個人資料被外洩，可以向相關機構或公署（電話：2827 2827、電郵：communications@pcpd.org.hk）查詢。

另外，受影響人士為保障個人資料私隱，應採取以下措施：

- 考慮更改網上帳戶密碼，並啟用多重認證功能（如有的話）；



- 留意個人電郵有沒有不尋常的登入記錄；



- 收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺，切勿隨意打開附件或披露個人資料；及



- 對網絡釣魚及其他詐騙行為提高警覺。



數碼港昨晚又稱，重視數據安全，對於任何形式的網絡犯罪行爲予以嚴厲譴責，承諾會向受影響人士提供一切適切的協助，並設立專屬電郵 (infosecurity.cs@cyberport.hk) 處理和跟進事件。