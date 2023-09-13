黑客入侵數碼港｜指過去數周再遭攻擊　孫東：已指示提升保安措施

數碼港電腦系統早前遭黑客組織入侵，涉及容量多達400GB的職員資料被盜，當中包括身份證明文件。創新科技及工業局長孫東今（13日）表示，港府高度關注事件，對相關網絡罪行予以強烈譴責。他又指，昨日已聽取數碼港匯報事件，已指示數碼港要全面提升網絡系統和敏感數據文件的保護。



他亦透露，數碼港過去幾星期有遭受多次攻擊，但未有造成更多資料洩漏。



創新科技及工業局長孫東表示，港府高度關注事件黑客入侵數碼港。（資料圖片／蘇煒然攝）

創科局昨聽取數碼港匯報 促提升網路保安系統

孫東今出席活動後見記者時表示，對今次事件高度關注，對相關網絡罪行予以強烈譴責，形容數碼港蒙受相當損失。他透露，昨日已聽取數碼港匯報事件，而今次被盜的資料主要為部門的文件儲存系統內，故已指示數碼港要全面提升網絡系統和敏感數據文件的保護，避免同類事件再發生。

他又透露，數碼港過去幾星期遭受多次攻擊，但未有造成更多資料洩漏。至於數碼港延遲大半個月才公布事件發生，他同意數碼港應在適當時候，向公衆披露更多資料，而數碼港應聯絡和支援受影響人士，並配合警方和獨立網絡安全專家調查。

至於其他政府部門會否亦面對同樣危機，他表示，已指示資訊科技辦公室提醒政府部門和公營機構檢討存放數據的系統安全，強調本港整體資訊保安不錯，但需要提升市民和政府部門的網絡安全意識。