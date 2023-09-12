黑客入侵數碼港｜暗網可查外洩員工薪金履歷表　專家批保安意識低

數碼港8月中被黑客入侵，涉及容量多達400GB的職員資料被盜，當中包括身份證明文件，惟數碼港延遲大半個月才公布。根據黑客網站最新顯示，相關資料已經「外洩（leaked）」，可任意於暗網（deep web）免費下載。

有電腦從業員從暗網翻看部份外洩資料，當中可見208.5GB資料與項目（project）有關，佔最大比例；另外亦有人力資源、租務、財政等資料，當中並非所有檔案可以順利下載，亦有部份文件有額外加密，不過也有不少可以直接開啟，窺探部份員工的薪金，以及應徵者的履歷表。

有電腦安全研究員批評數碼港的保安意識差，「佢根本未做好管理責任，咁究竟呢件事使唔使有人問責呢？我覺得需要啦，無做好管理。唔單止個人資料，仲有政府合約，被附近鄰近地區睇到，窺視到我哋點做project，攞我哋生意點算？」



黑客網頁顯示資料已外洩。

400GB資料五分一為人力資源資料

黑客組織Trigona網頁顯示，數碼港被盜取的資料「已洩漏」（leaked）。據電腦從業員實試所指，相關已可從Trigona的暗網網頁直接免費下載，資料一共400GB，當中208.5GB為項目（Project）、86.3GB為人力資源（HR）、財務（Financial）有125.01GB、金融科技組（FintechTeam）有2.56GB，其餘15.75GB為租務（Leasing）。

上述400GB資料中，有不少為「PDF」、「EXCEL」文件，亦有部份為相片、影片，包括一些辦公室圖片。不過，在Trigona網頁點擊部份文件文件時，並未能讀取檔案；亦有部份「EXCEL」文件下載後，需要進一步輸入密碼才可開啟。

黑客網頁顯示，外洩的資料中，最多為項目（project）相關。

求職者履歷表都有 文件載有面試官評語

然而，並非所有檔案都有加密，例如有部份載有員工薪金資料的文件，便可直接開啟；一些求職者的履歷表亦可閱覽，甚至另有文件載有面試官的評語，可以一覽無遺。另外，亦可見一些公司與數碼港簽訂的租約文件。

有文件清楚列明員工姓名、薪金。

電腦安全專家：每兩三天就有遭勒索軟件攻擊個案

電腦安全研究員賴灼東表示，其實平均每兩三天就有企業、學校，或不同機構遭到勒索軟件攻擊，同類事件頗常見。他表示，受到攻擊的原因，一般源於系統未修補、欠缺數碼安全意識、缺乏資源強化保安系統、人才不足等。他表示，曾有公司本身並無備份資料，只能繳交「贖金」。

問及數碼港的保安意識是否不足，賴灼東批評說：「咁大個機構，無可能咁差。」他表示，一般而言，的確較少會逐一將「EXCEL」加密，但會整個系統、硬盤雙重認證，登入時確認身份，才會解密，「好明顯無做呢樣嘢啦，認證個下無做好認證，漏洞亦都無修補啦。」他形容事件屬於疏忽，「如果有做開服務器、伺服器嘅審計，或者加雙重認證，應該都無乜問題」。

賴灼東﹙資料圖片／洪業銘攝﹚

恐洩漏政府合約資料 指數碼港管理層應問責

賴灼東又批評，事件不單止影響個人私隱，當中更涉及商業機密，認為會損害香港利益，而指數碼港管理層應問責，「佢根本未做好管理責任，咁究竟呢件事使唔使有人問責呢？我覺得需要啦，無做好管理。唔單止個人資料，仲有政府合約，被附近鄰近地區睇到，窺視到我哋點做project，攞我哋生意點算？」

賴灼東指，香港現時並無相關法例懲罰資料外洩，但內地及新加坡早有相關法例，相關公司一般會被罰款，惟香港一直未有罰則，「你唔係要安全架咩？點解連呢啲資料外洩都可以不了了之？道歉就過咗去唔使罰則，乜都唔需要？」他提醒無論各行各業其實要注意資訊安全，各行都有責任保障資訊安全。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，事件十分嚴重，因外洩資料不止涉及數碼港員工，尚有租戶、合作伙伴、應徵者資料，目前最緊要先掌握受影響人士資料，並盡快通知他們。