向「巫師」付6千求殺蛙作分手儀式　年輕銷售員認串謀虐畜罪候判

年輕銷售員涉嫌透過Instragram帳戶，要求一名自稱巫師男子作「分手儀式」，並選擇了青蛙作為儀式需要殺害的小動物，費用6千元，該「巫師」後來聲稱進行了儀式，並稱殺了一隻老鼠。警方後來調查「巫師」時意外揭發銷售員曾使用這服務。銷售員今(13日)在西九龍法院承認一項串謀殘酷對待動物罪。被告求情稱一時錯判才犯案。裁判官香淑嫻把案件押後至9月27日判刑，以候被告的社會服務令報告。



被告黃晉賢，24歲，銷售員，承認一項串謀殘酷對待動物罪。

被告黃晉賢在西九龍法院承認串請殘酷對待動物罪。(資料圖片)

唐聲稱可墳場殺兔

案情指，有市民前年年8月在Instagram 發現一聲稱可藉犧牲動物改善關係的帳號，他於同月11日向帳戶查詢詳情，收到動物屍體的照片，對方又稱可用老鼠、兔子及巫師血來改善人際關係，收費最低1萬5千元。該市民得知情況後報警，又聯絡該帳戶，並稱欲以1萬元進行儀式，約帳戶的相關人士到荃灣西港鐵站交易，男子唐綽謙在交易時現身，又稱會在墳場殺兔，放蛇警員即把唐拘捕。

警查唐揭發被告曾使用服務

警方調查唐綽謙的電話紀錄時，發現唐亦於同年8月2至9日期間曾與被告黃晉賢WhatsApp 往來，8月2日唐表示儀式上用的動物可選擇兔子、青蛙、倉鼠及老鼠等，但兔子和倉鼠收費會較貴，被告最後選擇了青蛙。唐要求收取5,500元訂金，被告其後轉帳6千元給唐，再發出一對男女的照片，作為「分手儀式」的對象，唐聲稱完成儀式後，回覆被告並附上死老鼠及女子照片。

求情稱未有發青蛙屍體

辯方求情指，被告大學畢業後在加拿大公司任職銷售員，月入約6千元，被告因一時錯判才犯案，現已明白錯誤。被告原本選用了青蛙，最後亦沒有發現青蛙屍體，他回港後又主動承擔責任及坦白認罪。律師又指，同案其他涉案顧客均被判社會服令120小時，希望法庭能用以參考。

唐綽謙早前亦承認9項串謀或企圖殘酷對待動物罪，被判入更生中心。

案件編號：WKCC 2353/2023