黑巫術解女子感情問題　大專生認以老鼠作活體奉獻　判更生中心

大專生在社交媒體發廣告，稱可用「黑巫術」作「活體奉獻儀式」為人改運，包括用老鼠、兔子及「巫師」的血施行儀式，並涉曾為3名女顧客服務。大專生與其中一名有感情問題的女顧客早前認虐畜等罪，裁判官今日（14日）判刑指，每人都有宗教自由，但自由亦有底線，大專生用殘酷對待動物的方式牟利，案情嚴重，不為社會所容，判他入更生中心，認罪的女顧客則被判120小時社會服務令。



兩名認罪的被告：唐綽謙（19歲，大專生）及蔡靖寧（24歲、女接待員）。唐承認企圖、串謀及殘酷對待動物等共9罪，蔡則承認兩項串謀殘害對待動物罪。

案件另涉2兩名女被告：郭昀睎（29歲，售貨員）、劉詠琪（32歲、美容師），她們尚未答辯並將於7月20日再訊。

官斥唐的行為社會不容

裁判官指，唐在網上平台以殘酷對待動物的方式牟利，籍此作出一些儀式，案情嚴重。雖然每人都有宗教自由，但自由亦有底線，並受道德及法律框架所限，而底線必定是法律。裁判官斥唐的行為不受社會所容，最大的求情理由是認罪，考慮了他已還押的時間等因素，終判他入更生中心。

女顧客被判社會服務令

至於針對蔡而言，裁判官指她用錯誤的方法解決問題，但考慮到她有悔意等，終判她社會服務令120小時。

稱以活體獻祭可改善人際關係

案情指，一名陳姓男子於去年8月在網上發現有Instragram帳號，標榜可透過「活體獻祭」以改善人際關係。陳起疑向其查詢，對方稱可以老鼠、兔子及巫師之血進行獻祭，索價至少15000港元，陳假意同意交易後報警。首被告唐綽謙最後在交易當日，被喬裝成顧客的警員拘捕。

墓地進行儀式將鼠分屍

唐其後在會面紀錄中表示，他首次施行儀式是在一個墓地，他先用手分別用力扯活老鼠的頭部及尾部，以扯斷其脊椎致死，再以刀將其分屍；唐之後又曾試過斬開數隻田雞的頭放血作獻祭。

蔡覺分手儀式有效欲試愛的儀式

警方另在唐手機WhatsApp 記錄發現，他曾6度與顧客串謀作「活體獻祭」，其中2次均與第四被告蔡靖寧有關。蔡先是於7月29日要求唐進行「分手儀式」，之後她有感儀式有效，再要求唐施行「愛的儀式」，兩次交易最終以2300港元完成。

案件編號：WKCC 923/ 2022