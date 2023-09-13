高級警涉偷醉漢手機　曾問：我攞咗你啲嘢得唔得啊　指事主無反應

高級警員涉在酒吧消遣後，在路邊偷取一名醉漢的iPhone，他否認盜竊罪，案件今（13日）在九龍城裁判法院開審，庭上播放警員錄口供片段，他稱案發時看到醉漢不省人事，電話放在腿間。他自覺身為警員，有責任保障對方最貴重的財物，又稱曾向醉漢說：「我攞咗你啲嘢，o唔ok？得唔得啊？」指對方無反應。警員解釋，他當時打算適合時間會報失，相信醉漢醒後能找回電話，又強調當差38年，問心無愧，只是當刻或受酒精影響，判斷「未能盡善盡美」。



被告蘇志華（56 歲，退休警員），被控於 2023年4月8日，在尖沙咀加拿分道25至31號與河內道交界附近，偷竊一部屬於范浩的手提電話，價值港幣11,099元。

被告蘇志華否認偷醉漢手機，案件在九龍城法院開審。(資料圖片)

控方指被告曾說貓咗先會一時貪心

控方今早表示，被告當晚遇查時，曾向警員跪地求饒，並稱：「我貓咗先會一時貪心攞咗部電話」、「唔好俾家人知道」等。由於警員未能警誡被告，控方不會依賴該口頭陳述，只會依賴被告行為反應舉證。控方指，當時被告必然是出於畏罪才會有此反應。辯方質疑，控方說法只是其中一個可能性，無法協助法庭達至唯一推論。

被告認曾拍打醉漢膊頭

庭上其後播放被告錄口供片段，他供稱是駐守香港仔分區軍裝巡邏隊的高級警員。4月7日晚上，他與友人到尖沙咀酒吧消遣，直至翌日凌晨打算離開時，見到一名醉漢坐在路邊，他數次拍醉漢膊頭，但對方無甚反應。

認為需要為醉漢保障貴重的財物

被告留意到醉漢大腿間有一部電話，自覺有責任保障對方最貴重的財物，他稱：「我身為一名警察，現役嘅，雖然我落咗更，我覺得有需要保障一個咁貴重嘅財物，所以我用手執起佢。」當時他曾提醒醉漢：「我攞咗你啲嘢，o唔ok？得唔得啊？」對方無反應，然後他把手機放入其褲袋離開，打算「等個合適時間」到附近警署報失。

便衣警截停問：乜你咁多手

惟被告沿途被3名便裝警員截停。被告憶述，其中一名警員指：「乜你咁多手，頭先你好似執咗部電話。」他拿出電話，承認：「唔係我嘅。」警員遂要求他站在一旁等候，他認為對方「好似覺得我有錯咁」，始表露其警員身份，但便衣警員將他拘捕。

見醉漢有呼吸沒有報警

錄口供警員質疑，為何被告看到醉漢的電話後，沒有即時報警？被告解釋，他當刻沒有意識要這樣做，因為：「嗰一刻最緊要見到佢部電話…我相信佢醒返會報案，我相信佢會搵得返。」被問到是否視財物比生命重要？被告稱因當時醉漢仍有呼吸，只是醉倒而已，但同意最理想的做法，是將醉漢及手機一併交給當值警員處理。他又指，沒有留意電話型號，並稱：「一心都諗住Report（報失），我洗咪咁多餘啫。」

做咗38年警察問心無愧

被告再三強調：「作為一名警務人員，我覺得我無做錯。」他又在錄口供尾聲時，主動說：「我做咗38年警察，無大嘅過錯，我問心無愧，呢啲事件從來都無發生過，亦都可能俾少少酒精影響到我嘅判斷美中不足，未能盡善盡美，但我都係嗰句，我只係想將電話財物及時送到差館，早日保管。」

案件編號：KCCC1341/2023