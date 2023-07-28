督察非禮懷孕店員兼圖付款求銷案　官斥行為令人失望　囚6個半月

已婚高級督察涉強吻及非禮一名懷孕三個月的女店員，之後更圖支付百萬元，以換取對方不追究事件，他早前被裁定非禮及意圖妨礙司法公正罪成，他的律師今（28日）在九龍城法院求情時稱，被告工作表演優秀，曾獲加許50次，案發前兩星期妻子提出離婚，他因涉及本案而沒有收入，更要支付七位數的贍養費，父母又雙繼患癌病。裁判官梁雅忻判刑時指，被告作為高級警務人員，理應有自制能力，惟他對案中事主起色心，他在案中的行為令人失望，更令警隊蒙羞，判被告入獄6個月2星期，但准他以10萬元保釋等候上訴。



被告李卓賢，被裁定非禮及作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為兩罪成，指他於2021年11月23日，在尖沙咀美麗華廣場一期的一間店舖內，非禮X；並向X及其丈夫Y提議給他們金錢，以換取X不追究他涉非禮的案件。

被告李卓賢被判入獄６個月２星期，准10萬元保釋等候上訴。(資料圖片)

工作表現優異曾獲嘉許50次

辯方求情指，被告在21歲加入警隊時已是督察，25歲升任為高級督察，曾破獲不少黃賭毒案件，社會運動期間負責協調警署內部工作，曾獲得50次不同類型的嘉許，更曾獲特區政府頒發感謝狀，是一名表現優異的警務人員。

妻在案發前兩星期提出離婚

至於家庭狀況，辯方指被告父親患有胰臟癌及淋巴癌，母親則患有大腸癌，被告十分考順父母。他的前妻自從誕下二女兒後患上產後抑鬱，在案發前兩星期正式提出離婚，被告大受打擊。被告又因本案被停職，定罪後沒有收入，但仍支付了七位數的贍養費，經濟出現了十分大困難，更失去了其非常熱愛的工作。

提出支付百萬元有誇張成份

此外，被告因本案不時出現焦慮、心跳加速、冒汗等情況，更會像患上強迫症般不斷看案件相關文件。辯方指出，被告在案中並沒有利用職權之便，只是朋友之間的強吻和摸胸。至於提出支付百萬元了事，辯方指當中有誇大成份，被告事實上「無咁多錢」。裁判官梁雅忻聽罷質疑被告能負擔起七位數的贍養費，辯方解釋被告當賣樓支付該筆費用。

官指被告犯案有很大反差

梁官判刑時指，被告畢竟為高級督察，必然有一定的能力，接納他工作表現優秀。但亦正因如此，被告干犯本案才會造成很大的反差。雖然他犯案與工作無關，亦不牽涉濫用職權，但X與被告為朋友關係，兩人更會以兄妹相稱，可見X對其的信任。

被告明知X有懷孕

梁官同意涉案非案情況非最嚴重的情節，被告當時已知X懷孕，X遭強吻時亦不斷反抗及叫「停」，但被告沒有停下。再者，案發地點空間狹窄，一旦發生推撞，有機會影響有胎兒。

認為被告對X色心起

對於辯方指被告因婚姻問題備受壓力，梁官認為被告到場是為了做自己有興趣的事，且案發前與X「有傾有講」，神情輕鬆，可見被告非因壓力大而一時失控犯案。梁官更直言：「簡單黎講，就係當時你對證人X色心起」。至於父母的身體問題，梁官指情況的確令人難受及擔心，但這些情況在案發前已發生，被告若真的有考慮到他們，更加沒有理由犯案。

見不到被告有任何悔意

梁官續指，被告不認罪，X要出庭作供。梁官批評稱：「你係庭上俾既嗰啲咁既口供根本係嘩眾取寵，講好多野根本令X，甚至佢丈夫Y要更難受一次。」直斥見不到被告有任何悔意。

認為被告的行為令人失望

梁官最後指，被告作為高級督察，理應要有自控能力，對法律認識及守法意識十分清楚。但他的行為卻令身邊的人失望，更間接令警隊蒙羞，終決定就兩罪判被告囚6個月兩星期。

被告李卓賢在尖沙咀美麗華商場內一店舖內犯案。（資料圖片）

望著X的上身說好勁

女事主X早前供稱，被告為涉案店舖的熟客。他當晚到店舖取貨後，曾望著她的胸稱：「好勁」，並問「咁快谷奶啦？」和是否隆胸。被告之後跟X到休息室，拉下兩人的口罩後強吻X，X即緊閉雙唇。她曾試圖推開被告，惟被告扯開她的衣領，伸手入內觸碰其胸部，之後說：「Sorry，X，我飲大咗。」

跪稱唔想囡囡無咗爸爸

X即致電丈夫到場，丈夫了解事後報警。被告即在X面前下跪，並說：「一球夠唔夠？我立即開支票……我養埋你個仔…一球唔夠，我畀夠兩球你。」被告又求饒說：「唔想我囡囡無咗爸爸」、「如果警察嚟到，我就走唔到」。被告見對方未有反應，撞開防火門離開，終被X的丈夫制服。

案件編號：KCCC218/2022