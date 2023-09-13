泰國137 Degrees杏仁奶及核桃奶驗出禁用防腐劑　食安中心令停售

食環署食物安全中心今日（13日）公布，泰國「137 Degrees」一個預先包裝杏仁奶樣本以及一個預先包裝核桃奶樣本，檢出含有不准在食物中使用的防腐劑水楊酸。水楊酸並非可用於食物中的准許防腐劑，或會引致噁心、嘔吐和胃部不適。



食安中心透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述預先包裝杏仁奶和核桃奶樣本作檢測，結果顯示兩個樣本分別含百萬分之148和百萬分之148.4的水楊酸。

防腐劑水楊酸或致噁心、嘔吐和胃部不適

食安中心指，已知會涉事網上商店及經銷商上述違規事項，並指令其將受影響產品停售及下架。有關經銷商已按中心指示進行回收。食安中心呼籲業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售，市民不要飲用受影響產品。市民可於辦公時間致電其熱線3767 9648，查詢上述產品的回收事宜。

食安中心提醒，水楊酸或會引致噁心、嘔吐和胃部不適。根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），水楊酸並非可用於食物中的准許防腐劑，違例者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。食安中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

產品資料如下︰



產品名稱：Almond Milk Original

品牌：137 Degrees

產地：泰國

淨容量：1000毫升

此日期前最佳：2023年11月24日

經銷商：Earth Selectives Ltd

產品名稱：Walnut Milk Original

品牌：137 Degrees

產地：泰國

淨容量：1000毫升

此日期前最佳：2023年11月29日

經銷商：Earth Selectives Ltd