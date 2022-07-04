杏仁奶檢測｜藍鑽最高鈣勁過奶鈣思寶排第5！護心減肥抗衰老5好處

植物奶逐漸普及，杏仁奶亦是較多人選擇的一款，因其熱量及糖分較其他植物奶低亦相對易入口，不過，鈣含量也較低。為了吸納更廣泛的消費群，生產商會在製造過程中加入不少營養素，我們從市面常見的12款杏仁奶進行檢測，發現一半樣本屬高鈣低糖，鈣質比牛奶更高。

攝影：余曉彤



我們從市面常見的12款杏仁奶進行檢測，發現一半樣本屬高鈣低糖。（unsplash）

8成屬高鈣 美國藍鑽最高鈣1杯超過牛奶鈣含量

記者隨機抽檢9個品牌12款杏仁奶，比較當中的鈣質含量及熱量，以每100克作比較。據食安中心指引，每100毫升液體食品含不少於120毫克鈣，即屬高鈣。而世界衞生組織建議成人每日需要攝取1000毫克鈣。鈣質是構造骨骼的元素之一，人體內99%的鈣質存在骨骼及牙齒，其餘1%存在血液及其他細胞組織，負責神經傳遞、肌肉收縮、凝血等生理功能。長期鈣質攝取不足，骨骼的鈣質就會不斷流失，長遠而言或會引致骨質疏鬆症或骨質軟化症。

長期鈣質攝取不足，骨骼的鈣質就會不斷流失，長遠而言或會引致骨質疏鬆症或骨質軟化症。

在12款樣本中，鈣質最高是「美國藍鑽原味杏仁奶」及「美國藍鑽無糖朱古力味杏仁奶」，每100克含188毫克鈣質，若飲用1杯（240毫升）便有450毫克鈣，超過1杯牛奶（240毫升）所含的鈣質（約含271毫克鈣）。鈣質含量最低是「堅果先生杏仁奶飲品」，每100克含103毫克鈣質，飲用1杯便有247毫克鈣，與最高鈣含量比較，相差1.8倍。

「Rude Health有機純杏仁奶」及「TOPVALU杏仁奶咖啡朱古力口味」則未有提供相關資料。

雖然杏仁本身是高鈣食物，杏仁奶卻不是。牛奶一杯（240毫升）就已經提供了鈣質一日建議攝取量的28%。因此製造商也會額外在杏仁奶裡添加鈣，令同等分量的杏仁奶可以提供一日攝取量所需的20-45%。（unsplash）

5款無糖7款低糖 AEON自家品牌1包約1.7粒方糖

儘管部分植物奶的糖分甚高，但普遍市售的杏仁奶大部分都屬低糖或無糖。據食安中心指引，每100毫升液體食物含不超過5克糖，即屬低糖。攝取過量糖分，不止增加蛀牙機會，同時構成致胖風險，肥胖容易誘發心臟病、中風、高血壓及糖尿病等症狀。

在12款樣本中，發現5款無糖7款屬低糖，其中AEON自家品牌「TOPVALU杏仁奶咖啡朱古力口味」含糖量是眾多樣本中最高，每100克含4.3克糖分；再比較檢視樣本中含糖量最低的一款「137Degrees牛油果杏仁奶」，每100克含0.58克糖分 ，差距7.4倍。假設飲用一包「TOPVALU」（200毫升）便攝取了8.6克糖分，接近1.7粒方糖。

請按圖看12款杏仁奶的鈣質、糖分及熱量（由鈣質每100克低至高排列）：

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3款最高鈣質的杏仁奶分別是︰

1. 美國藍鑽無糖杏仁奶（朱古力味）$28，每100克含188毫克鈣質。

2. CALIFIA無糖杏仁奶$55，每100克含183毫克鈣質。

3. 維他奶鈣思寶杏仁高鈣健康飲品$17，每100克含170毫克鈣質。



3款最低糖的杏仁奶分別是︰

1. 137 Degrees牛油果杏仁奶$42.5，每100克含0.58克糖分。

2. CALIFIA原味杏仁奶$55，每100克含2克糖分。

3. 維他奶鈣思寶杏仁高鈣健康飲品$17，每100克含2.6克糖分。



杏仁奶5大好處 抗衰老有益心臟助減肥

雖然杏仁奶的蛋白質較少，但含大量天然維他命及礦物質如類黃酮，有助降低體內的自由基，減少患上退化性疾病（骨質疏鬆和糖尿病等）的機會。其次，杏仁奶含豐富奧米加3脂肪酸，有助降低身體的「壞膽固醇」，有助保護心臟。在眾多植物奶中，杏仁奶既低卡亦低脂，碳水化合物亦偏低，一杯（240毫升）豆奶含150卡路里，但杏仁奶則只有90卡路里，比同等分量的全脂牛奶更少六成半至八成卡路里。

杏仁奶5大好處

1. 低卡低脂助減肥

2. 不含飽和脂肪有益心臟

3. 類黃酮有效抗衰老

4. 少磷少鉀減腎臟負擔

5. 額外補充營養



雖然杏仁奶的蛋白質較少，但含大量天然維他命及礦物質如類黃酮，有助降低體內的自由基，減少患上退化性疾病（骨質疏鬆和糖尿病等）的機會。（photo-AC）

資料參考：食物安全中心《了解營養聲稱》、衛生署家庭健康服務《攝取足夠鈣質》