印傭在家祈禱被指會嚇死女主人　上班兩周被解僱　指歧視求賠25萬

信奉伊斯蘭教的印傭疑因外出時需穿罩袍，惹起八旬僱主的子女不滿，被迫改戴頭巾，又被指在寓所內祈禱會「嚇死」年事已高的僱主，惟女傭卻想能夠祈禱又繼續丄作，入職兩周便被即日解僱，翌日就被送返印尼。印傭事後獲非牟利組織和平機會協助，昨（13日）入稟區域法院，指控僱主一家違反《種族歧視條例》，要求他們道歉，及賠償25萬元，包括20萬情感傷害損失，及2萬元懲罰性賠償。根據司法機構網頁，案件已排期11月3日進行首次聆訊。



原告DWI-LESTARI，3名被告依次是她的前僱主梁彩、何偉新及何偉娥。梁案發時83歲，何偉新及何偉娥分別是梁的兒女。

女原告是一名虔誠的穆斯林，她外出時都以罩袍等裝束。（資料圖片/視覺中國）

外出穿罩袍被投訴

入稟狀指，原告於2020年3月2日起，受僱在三名被告家中工作，月薪4,630港元，其職責包括打理家務、照顧梁的日常起居等。由於原告是一名虔誠的穆斯林，她外出時需穿罩袍（Jilbab）。但在受僱後首個星期，她陪同梁外出時因穿上罩袍而遭口頭警告，何偉娥要求她與家人外出時勿穿罩袍。此後，原告繼續穿罩袍陪梁出門，再次遭到何偉娥投訴。為了滿足僱主要求，原告出門時只好改戴長度較短的內頭巾及帽子。

怕梁見到原告祈禱會被嚇死

另外，原告每日需祈禱（Salah）5次，為免影響工作，每天只在被告家中祈禱3次，每次約10分鐘，她選擇在梁睡覺或午睡時才祈禱。同月16日，原告被帶到僱傭仲介中心開會，何偉新向她展示了安裝在梁房間的閉路電視片段，拍到原告祈禱畫面。何偉新反對原告每日祈禱，稱倘若年事已高的梁醒來看到原告祈禱會被「嚇死」，又指她可於假日在家外祈禱。

原告稱原本每日需祈禱5次。（Reuters）

原告想繼續工作便不要祈禱

這次是原告首次聽到三名被告反對她祈禱，她向何偉新道歉，並提出在單位外祈禱，但遭拒絕，被告稱若原告想繼續工作便不要祈禱。原告再次表示，她希望繼續工作，但亦想每天祈禱，卻在同日被解僱。她沒有收到一個月代通知金，何偉新只給了她100元，沒有解釋用意為何。原告回到家中收拾行李，翌日被送返印尼。

原告索償包括20萬情感損害

及至2021年，原告尋求非牟利組織「公義無國界（Justice Without Borders）」協助，向平機會投訴三名僱主。平機會提議和解，雙方先後兩次視像開會，但未成功。原告最終在平機會協助下入稟法院，投訴三名僱主違反《種族歧視條例》，要求他們道歉，兼向她賠償2.2千元薪金、4.6千元代通知金、20萬元情感損害、2.7萬元經濟收入及2萬元懲罰性賠償。

案件編號：DCEO10/2023