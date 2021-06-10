穆斯林助教揭小學禁學生戴頭巾：有資深教師稱會引起性侵犯意欲

撰文： 曾鳳婷 魯嘉裕 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-06-10 11:00

據早前《南華早報》報道，救世軍中原慈善基金學校校長及一名高級教師，被指控禁止穆斯林學生在校園戴頭巾，更提到教職員對學生說出涉及帶有歧視成份字眼。 目擊整個過程的教學助理阿兒和事主接受《香港01》訪問，透露涉事學校並非首次提出禁戴頭巾的指令，做法已持續多年。不少少數族裔學生礙於害怕教師的指摘，進入學校前會選擇脫下頭巾。教學助理阿兒又指，該校曾發生多宗對少數族裔師生不公的事件，資深教師更會帶頭歧視他們，例如指戴頭巾會引起別人性侵犯的意欲，令她感到驚訝。辦學團體救世軍回應指，校方未有政策禁止學生或教職員在校園內戴頭巾，就事件會按既定的政策及程序就事件進行公平公正的調查。

救世軍中原慈善基金學校被指控禁止穆斯林學生在校園戴頭巾。（蔡正邦攝）

教學助理阿兒（化名）透露，上月初她在學校當值時，目擊該校訓導主任把一個戴頭巾的小四女學生帶到房間，此時她亦被叫進房間，訓導主任當場叫該名學生把頭巾除下，並解釋指因為戴頭巾會感到炎熱，令頭部生瘡，故要求除下。女學生隨即反問，穿衣服也會感到炎熱，是否也要脫下，但該名訓導主任並沒有理會，繼續以不友善的態度要求學生除下頭巾，又形容頭巾十分「危險」。

除咗唔開心同嬲之外，我仲好驚。當時主任同我講（除下頭巾），我都係保持沉默，因為好怕佢會好大聲咁鬧我，但我唔想除。 穆斯林女學生Saya（化名）

女事主透露穆斯林同學怕被責罵 進校前會除頭巾

阿兒向《香港01》透露，事件中的女事主，是在該校就讀小四的穆斯林女學生Saya（化名）。Saya向記者表示，憶起事件時仍十分害怕，更一度因此不想上學，「除咗唔開心同嬲之外，我仲好驚。當時主任同我講（除下頭巾），我都係保持沉默，因為好怕佢會好大聲咁鬧我，但我唔想除」。Saya透露，除了她之外，其他同校的穆斯林同學也因為知道戴頭巾會被主任責罵，故在進入學校前都會除下頭巾。

Saya憶述，學校的老師不只一次要求她除下頭巾。有一次她的媽媽遲來接放學，她又被訓導主任要求除下頭巾，而且態度很不友善。Saya形容，訓導主任對她不耐煩對說：「之前咪叫咗你除，點解又戴住？」Saya母親此時到達學校並目擊事件，便向主任查問。當時訓導主任僅表示，他只是在教導和提醒Saya，否認有責罵她。

家長兩度去信解釋 情況未有改善

Saya事後如實將事情告知母親，其母與家人商討後以傳真方式去信學校，強調女兒戴頭巾是因為宗教信仰，要求解釋女兒被禁止戴頭巾一事。學校卻表示未有收到來信，故一家人透過Saya親自去信學校，情況卻未有改善，Saya仍然每天被校方要求除下頭巾。

教學助理阿兒得悉訓導主任對待Saya的言行感到驚訝，她坦言沒想過老師會以如此態度及用字與學生說話。事後她主動向訓導主任查問，為什麼學生有宗教原因，仍不准她們戴頭巾，訓導主任則回應指，因為校長不容許學生在校內戴頭巾，強調並非不尊重穆斯林學生，而是希望學校每一位學生的衣着一致。

教學助理阿兒得悉訓導主任對待Saya的言行感到驚訝，她坦言沒想過老師會以如此態度及用字與學生說話。（魯嘉裕攝）

助教戴頭巾回校支持學生 即被召見

但校方的說法始終未能說服她，更令同樣信奉伊斯蘭教和身為少數族裔的阿兒，決定在翌日戴頭巾回校，以示對學生的支持，以及希望校方能夠理解穆斯林的需要。阿兒戴上頭巾後，當日上課期間突然被校長召見，並遭質問為什麼要戴上頭巾。阿兒便解釋，指在伊斯蘭教義下，女性會戴上頭巾。

少數族裔助教阿兒在事件發生後戴上頭巾以示支持學生。（魯嘉裕攝）

指校長形容戴頭巾者恐怖及危險

可是，校長並沒有理會她的解釋，繼續要求阿兒除下頭巾。雖然初時校長指十分尊重伊斯蘭教的文化，但形容穆斯林應與非教徒互相尊重，故認為阿兒應該除下頭巾。校長表示，如果連阿兒也戴上頭巾，其他學生只會更不願意除下。校長更當場指，認為戴頭巾的人很恐怖和危險，會影響學校的形象，令其他家長不願把孩子送到學校就讀。校長表示如阿兒堅持要戴頭巾，可在家中戴，但在外不要戴，強調頭巾如同其他飾品，校方不會容許學生佩戴。

面對不合理的要求，阿兒並沒有屈服，希望校方能理解穆斯林的處境。阿兒的堅持換來校方每天疲勞式「勸說」，她坦言基本上每天也會被校方召見，重複要求她把頭巾除下。校長的態度亦漸趨強硬，當阿兒解釋時，校長則會明言：「我唔想同你傾」。而身邊的老師對阿兒的態度和目光亦有所改變，除工作需要外，也不會和她說話。

阿兒引述校長說法，指認為戴頭巾的人很恐怖和危險，會影響學校的形象，令其他家長不願把孩子送到學校就讀。（楊嘉朗攝）

戴頭巾回校後 助教遭調離原本當值位置

此外，阿兒也被調離日常在門口的當值工作，調至外人沒法看見她的崗位，她相信這個調動與她戴頭巾一事有關。令阿兒最不可置信的是，有資深訓導主任竟然走來告訴她，在宗教教義下，成熟的人會戴上頭巾，令人能辨別女童是否已有生理期，會引起別人性侵犯的意欲。當時在場的校長及副校長，也表示認同這個言論，阿兒坦言對他們的言論感到驚訝，「唔知可以講咩」。

阿兒也被調離日常在門口的當值工作，調至外人沒法看見她的崗位，她相信這個調動與她戴頭巾一事有關。（魯嘉裕攝）

在一連串事情發生後，阿兒明白到Saya被禁戴頭巾並非單一事件，而是校方對少數族裔的不公平對待。她察覺到少數族裔學生不論身高，平日也只能坐在課室最後排位置。此外，由於每年5月是伊斯蘭教的新年，有學生因而請假，老師會對此有微言，直指不能接受。

穿裙回校工作遭警告 被校長指需提早向校方申請

身為教職員的她坦言同樣受到不公平對待。阿兒指，校方要求她衣着必須較正式，一些休閒服裝，她均不能穿着，否則會被警告，但她發現對於其他老師，校方並未有設立同樣規則。她舉例指，她曾穿着一條紫色及有花朵圖案的連身裙，便遭到警告，校長形容連身裙具民族特色，要求她不准再穿。當阿兒追問原因時，校長卻解釋不了，只提醒她在日後如需要穿裙時，需提早兩三天詢問校方，獲得批准後才能穿回校，「其實我條裙喺旺中買，唔係咩民族服裝。我當時嬲到想返去買嗰嗰位，影返條裙畀佢（校長）睇，但朋友唔建議我咁做」。

阿兒曾穿着一條紫色及有花朵圖案的連身裙，便遭到警告，校長形容連身裙具民族特色，要求她不准再穿。（受訪者提供圖片）

其實我最擔心係當我離職之後，又或者一年之後，學校對少數族裔學生嘅不公平對待，甚至係歧視，會唔會再次發生，呢樣嘢無人估計到。 教學助理阿兒（化名）

在校方疲勞式「勸說」持續近兩周後，阿兒終忍不住在社交媒體上發文訴說整件事，「當時有諗過，多一事不知少一事，其實我都就快完約」。不過，她腦海卻整晚重現學生Saya不開心、失落的模樣，令她鼓起勇氣將事件公開，「我知道我可能會冇咗份工，但更唔想見到有不公平嘅事發生」。

教育局平機會主動了解事件

在阿兒發文後，由於廣受關注，翌日學校便收到教育局的警告，平機會亦主動向阿兒了解事件及提供援助。校方隨即對阿兒的態度軟化，阿兒引述校長說法指，形容事件屬誤會，其實只是關心阿兒，並承諾會花時間解決事件。

但阿兒表示，直至現時，校方也沒有就事件向事主Saya及其家長道歉，僅向Saya承諾這一年內能繼續戴頭巾。「其實我最擔心係當我離職之後，又或者一年之後，學校對少數族裔學生嘅不公平對待，甚至係歧視，會唔會再次發生，呢樣嘢無人估計到」，阿兒慨嘆道。

阿兒冒着失去工作的風險揭發事件，希望日後不會再有少數族裔學生遭受差別待遇。（楊嘉朗攝）

阿兒形容，是次事件已算幸運，「佢（Saya）廣東話好流利，父母都識聽英文，可以同老師溝通到。但如果發生喺一啲廣東話唔太叻、父母唔識廣東話同英文嘅學生身上，可能件事就無人處理，無人投訴」。她認為為人師表不應帶頭作壞榜樣，因錯誤做法有機會令其他學生仿效，自言希望把事情道出後，日後不會再有少數族裔學生遭受差別待遇。

辦學團體：沒政策禁止學生或教職員在校園內戴頭巾

涉事學校辦學團體救世軍回覆查詢時指，數月前，救世軍中原慈善基金學校一名學生應家長要求開始戴頭巾上學，並將於本學年剩餘時間繼續戴頭巾。為關心及了解學生的需要，學校與學生家長會進行定期溝通，強調學校沒有任何政策禁止學生或教職員在校園內戴頭巾。

救世軍表示，一直致力追求平等，反對歧視，相信多元的文化和族裔豐富了這個世界，強調重視每一位學生，在學校努力建立和諧的學習環境，讓不同文化或種族背景的學生在融洽及具支持性的環境中學習。深信透過互相理解和學習不同文化，能夠促進愛與關懷，以及人與人之間的連繫。

救世軍亦表示會認真對待所有關於歧視的指控，並按既定的政策及程序就事件進行公平公正的調查，惟未能對未經確認的陳述及指控作出評論及回應。