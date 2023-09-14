黑客入侵數碼港｜行政總裁：無機構可百毒不侵　交贖金非正當應對

數碼港早前被黑客入侵，多達400GB的資料被放上暗網，免費下載。數碼港管理層今日（14日）傍晚召開特別會議，向董事局交代事件。

主席陳細明在會後指，代表數碼港董事會向受影響人士致歉，承諾倘管理層需額外資源做好網絡安全，都會願意支持。他又宣布，會成立專責小組與管理層合作，跟進今次事件，並提交報告講解如何避免同類事件再發生。

行政總裁任景信指，數碼港是在「日益頻繁的網絡攻擊事件中的受害者」，他強調，倘查明事涉嚴重人為疏忽，會按程序處理，但暫未見到有相關情況。他又指，沒有機構可保證「百毒不侵」，但數碼港已證明可抵禦相同的攻擊，因為曾擊退一些後續的網絡攻擊，會繼續監察如何完善相關工作。他強調，交贖金並非正當應對方法。而倘有人可證明因外洩個人資料而受損，會有法律團隊處理是否要作出賠償。



數碼港董事會主席主席陳細明指，代表數碼港董事會向受影響人士致歉，承諾倘管理層需額外資源做好網絡安全，都會願意支持。他又宣布，會成立專責小組與管理層合作，跟進今次事件，並提交報告講解如何避免同類事件再發生。

行政總裁任景信表示，暫未見到有非本地人士資料外洩，又強調已做好「網絡加固」。他又指，數碼港是在「日益頻繁的網絡攻擊事件中的受害者」，強調倘查明事涉嚴重人為疏忽，會按程序處理，但暫未見到有相關情況。

任景信又說，沒有機構可保證「百毒不侵」，但數碼港已證明可抵禦相同的攻擊，因為曾擊退一些後續的網絡攻擊，會繼續監察如何完善相關工作。他強調，向駭客交贖金並非正當應對方法。而倘若有人可證明因外洩個人資料而受到損失，會有法律團隊處理是否要作出賠償。