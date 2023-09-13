黑客入侵數碼港｜私隱署8.18接獲通報已展開審查　至今接11宗查詢

數碼港被黑客入侵，多達400GB的資料被「撕票」放到暗網免費下載，事件引起社會關注。私隱專員公署今日（13日）表示，早在上月中接獲數碼港通報事件，署方已就事件展開審查，並建議數碼港盡快通知受影響人士，現階段未能披露進一步資料，而當局至今共接獲11宗涉及今次資料外洩事故的相關查詢。



私隱專員公署發新聞稿指，8月18日接獲數碼港的資料外洩事故通報，署方已按既定程序展開循規審查，亦已建議有關機構應盡快通知受影響人士，但現階段未能披露進一步資料。

當局又指，事故涉及個人資料外洩，故已設立熱線供公眾查詢或投訴，並呼籲受影響人士若懷疑個人資料被外洩，可向私隱專員公署或相關機構查詢或投訴。

公眾就數碼港資料外洩事故的查詢途徑：



熱線：3423 6611



電郵：communications@pcpd.org.hk



私隱專員公署呼籲受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用，並應採取五大措施，保障個人資料私隱：

1/ 考慮更改網上帳戶密碼，並啟用多重認證功能

2/ 留意個人電郵或帳戶有沒有不尋常的登入記錄

3/ 審視銀行月結單，以確定是否有任何未經授權的活動

4/ 收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺，切勿隨意打開附件或披露個人資料

5/ 對網絡釣魚及其他詐騙行為提高警覺