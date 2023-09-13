黑客入侵數碼港｜離職7年前員工資料被公開　斥數碼港零通知

數碼港遭黑客盜取達400GB資料，勒索不果後大量職員資料於暗網公開，有受影響的前員工向《香港01》表示，今日（13日）託朋友瀏覽相關網站，方得知自己身份證號碼、履歷、薪金等資料已被公諸於世，卻未曾接獲數碼港通知。她於2016年離職，同期同事亦「遭殃」。



數碼港稱會為「可能受影響人士」免費提供由專業保安顧問負責的身份監察服務，但她直言「數碼港由始至終都冇通知過我哋」，只能「自救」，目前最怕被盗用資料向財務公司借貸，她亦難以自證「清白」。《香港01》正向數碼港查詢。



黑客上載盜取資料至「暗網」

「HR」資料夾含現職及離職員工資料

個人資料私隱專員公署上月18日已收到資料外洩事故通報，惟數碼港本月初被網絡平台「Falcon Feedsio」揭發方公開事件。黑客組織「Trigona」昨日（12日）於暗網公開已洩露資料，疑因勒索數港 235萬元不果「撕票」。

7年前曾於數碼港任職的陳小姐指，今日委託朋友幫忙瀏覽「暗網」，方得知自己資料被外洩。暗網之中列明是「HR」的資料夾，內含所有現職員工及離職員工的資料，當中包括陳小姐身份證號碼、履歷、入職申請表、銀行帳戶，以及所有由數碼港向員工發出的正式文件，其中列明員工薪金及花紅。當年數碼港高層員工的資料，亦有詳盡載列。

陳小姐表示，最擔心個人資料被盜用借貸，一旦發生會很麻煩，亦不知可以如何自證「清白」，「如果有人走上嚟淋紅油咁我點算呢？」

其實大家真心最驚，係驚我哋嘅個人資料比人拎咗去「財仔」去借一啲無抵押貸款。 數碼港前員工陳小姐

「數碼港由始至終都冇通知過我哋」

「Trigona」起初只公開部份外洩資料作為勒索，陳小姐說，據其了解，數碼港只聯絡了當時已被公開資料的員工及前員工，而她至今沒有收到任何數碼港以任何形式聯絡：「數碼港由始至終都冇通知過我哋！」陳小姐及後向其他同期的前同事了解，據知身邊約7至8名受影響的前員工，均不曾接獲數碼港通知。

對於數碼港稱會為「可能受影響人士」免費提供由專業保安顧問負責的身份監察服務，她則說：「佢聯絡我哋都冇做呢個動作啦，咁我都唔知道佢實際上點樣監察呢件事，或者幫助我哋。」陳小姐說，身邊亦有前同事嘗試報警求助，但獲轉介至個人資料私隱專員公署，目前他們正打算電郵至專責團隊提供協助。

數碼港。（資料圖片）