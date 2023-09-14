小欖獨立屋僭建海上泳池達半世紀　智廬霸官地逾年建私家網球場

近日世紀暴雨沖走斜坡泥石，揭露多個豪宅違規霸佔官地僭建。本土研究社昨日（13日）發表的研究報告指，在八大傳統獨立屋區，至少173間獨立屋有疑似霸佔官地作私人富豪後花園，形容情況「猖獗」。《香港01》進一步檢視報告內容，發現小欖聽濤小築旁的獨立屋在70年代末起，懷疑霸佔臨海官地僭建「海上泳池」，翻查航空圖片，可見僭建問題或已長達近半世紀，仍一直未因此被「釘契」。附近的7號屋亦疑在90年代起，僭建私人泊岸設施；而香港金融集團主席許智銘持有的智廬，則由去年起，涉嫌霸佔官地僭建私人網球場。



聽濤小築旁11號屋僭建的海上泳池，估計達約1,129.23平方方，即逾萬平方呎。（地理資訊地圖截圖/《香港01》後製）

根據本土研究社的報告，毗鄰屯門小欖聽濤小築的11號獨立屋，在臨海用地外，疑似僭建出「海上泳池」，泳池連同僭建範圍約為1,129.23平方米，即達12155平方呎，比獨立屋佔地面積還要大一倍；相隔兩間屋、同為臨海的7號屋則被揭疑似僭建出「私人碼頭」，明顯可見到泊岸設施。

海上泳池霸地46年無人理

翻查地政總署總署航空照片，11號屋對出的「海上泳池」最早在1977年便已一直侵佔出海，興建泳池，意味該私人海上泳池霸佔官地長達46年，卻一直無「無王管」，至於鄰近的私人泊岸設施則可追溯至90年代初，亦即霸地長達30年。

根據土地註冊處資，涉及的11號屋由彩辰有限公司（Colour Star Limited）在1992年購入，公司董事為曾惠卿、周立理等；而7號屋則由WIN WIN LIMITED（滙惠有限公司）在1999年起持有，公司董事為鍾少樺和鄧志宏。

除了屯門豪宅區外，報告亦提到清水灣的智廬亦被揭疑僭建出私人網球場。根據Google Earth衞生圖，涉及的網球場用地在2021年11月仍是一幅空地，直至2022年4月，便已發展成網球場，即半年不到的時間已建成私家網球場。

土地註冊處資料顯示，智廬的地段分為兩幅，均由嘉浩集團有限公司（GAHOOD HOLDING COMPANY LIMITED）持有，翻查公司註冊處紀錄，該公司董事為香港金融集團主席、香港國際投資總商會許智銘（前稱許智明）。

趙苑B座1至4號均僭建出後花園，合共佔地達751.88平方米。（地政資訊地圖截圖/《香港01》後製）

香港豪門趙從衍家族後人趙世曾的豪宅亦捲入懷疑霸官地僭建問題。其家族位於摩星嶺域多利道200號的趙苑B座1至4號均僭建出後花園，根據地政總署地理資訊地圖的量度估計，4個獨立屋僭建出的後花園，合共達751.88平方米，即約8000平方呎。

翻查資料，趙苑位處的地段，由POWER WIDE DEVELOPMENT LIMITED在1992年購入，該公司董事為趙世曾、其長女趙式芝及何秀芬擔任董事。

豪宅僭建霸官地問題越揭越多，過去不多次被揭發，惟政府似難根治問題。發展局局長甯漢豪今日(14日)回應僭建霸地問題時，只重申稍後會有一個大規模巡查行動，但被問到會否在全香港的私人屋苑都巡查，她則指「我哋都要實事求是」，強調執管工作都是以風險為本，重申十分希望市民包括業主要守法，「有咩事或將來政府一經發現，我哋必定會依法追究。」