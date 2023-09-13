豪宅僭建｜團體揭173獨立屋疑霸官地僭建　涉建花園、碼頭、泳池

近日的世紀暴雨沖走斜坡泥石，令豪宅違規僭建曝露出來。本土研究社今日（13日）發表研究報告，以最新衞星圖片比對8大傳統獨立屋區旁的政府土地人為開發情況後，發現至今173間獨立屋疑似違規霸佔官地作私人富豪後花園。



當中現時的焦點紅山半島則是懷疑霸佔官地黑點，涉及21間，是多個屋苑之冠，其對上的玫瑰園、清水灣飛鵝花園等共5個屋苑，更幾乎全苑涉嫌違規霸地。報告顯示，若以地區計算，西貢及清水灣、以及南區則是重嚴重地區，更有個別屋苑的住戶懷疑僭建出私人碼頭、泳池，更疑似聯同其他住戶僭建出「共享花園」。



本土研究社指，報告揭發懷疑違規的獨立屋，平均佔用面積近600呎，部份個案霸佔官地面積，比獨立屋本身更大。按現時每呎3元租金計算，估計政府每年損失逾400萬元公帑，若計及官地被破壞衍生的問題，工程及管理成將「難以估計」。



《香港01》已就此向地政總署查詢。



▼9月12日 紅山半島三屋霸佔官地▼



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西貢及清水灣一帶70間獨立霸官地僭建 紅山半島有21間

本土研究社本月，以最新衞星圖片，觀察8大傳統獨立屋區旁的政府土地，有沒有明顯人為開發痕跡，並比對地政總署的資料，核對相關人為開發地段是否涉及短期租約，以調查豪宅非法霸佔官地情況。

研究發現，西貢及清水灣一帶的獨立屋疑似違規霸佔官地最嚴重，涉及70間；其次則是南區，亦多達41間，當中率先因世紀暴雨而被揭發僭建的紅山半島，則是疑似霸佔官地最嚴重的屋苑，多達21間獨立屋疑似違規。

▼玫瑰園疑似霸佔官地僭建的情況▼



本土研究社報告指，大埔海景山莊共有16間獨立屋涉嫌霸佔官地僭建，分別為第1、2、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、18、19、20座。（報告截圖）

五個豪宅屋苑幾乎間間都違規

報告續指，除紅山半島外，其對上山頂的大潭玫瑰園、清水灣飛鵝花園、西貢大網仔的雅都花園、沙田金𩣑花園、大埔滘海景山莊，合共五個豪宅屋苑，幾乎所有獨立屋均涉嫌霸佔官地。當中玫瑰園普遍獨立屋已侵佔斜坡，並以第9及第10座情況最嚴重，本土研究社懷疑相關僭建情況，已破壞地質結構。

另外，在另一端大埔半山的海景山莊，全苑18座中，被揭有多達16座獨立屋涉嫌霸佔官地僭建，情況相當嚴重。

屯門9獨立屋有人疑霸佔官地建私家碼頭及海上泳池

除了僭建後花園，報告亦揭發屯門蟠龍半島、聽濤小築分別有6間和3間獨立屋，涉嫌霸佔官地，更有住戶疑似霸佔官地自製「私家碼頭」，而後者的11號屋更設有海上泳池。

另外，報告又發現深水灣道61-63號，以及清水灣銀巒道Bougain Villa Gardens，有住戶共同霸佔官地，僭建出「共享公園」，當中後者的3座和4座各自霸佔官地，另有4座則「共享」與屋苑差不多大的「後花園」。

▼9月10日 屋宇署人員調查紅山半島三屋是否涉及僭建及霸佔官地▼



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本土研究社成員黃肇鴻。（資料圖片／張浩維攝）

本土研究社：相信只是「冰山一角」 批地政總署無執法

本土研究社成員黃肇鴻表示，今次研究只比對豪宅較集中的八區，已發現近200間獨立屋涉嫌霸佔官地僭建的情況，相信只是「冰山一角」；若檢視全港所有獨立屋及丁屋，違規個案相信會更多。他又質疑地政總署早已擁有相關違規資料，並已在地圖更新相關情況，卻沒有執法，部份獨立屋的僭建問題更已長達逾廿年，欠缺阻嚇力。

他認為紅山半島山泥傾瀉的情況揭示愈趨頻密的極端天氣，涉嫌僭建的獨立屋將會帶來更多安全問題，促請政府盡快檢視全港獨立屋僭建的情況，並加強執法，再以真實市價追討租金，而非按現時每呎約3元的「賤價」收租。