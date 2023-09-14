紅山半島｜屋宇署證74號屋涉三層僭建物　拆擋土牆建地庫已全圍封

近日的世紀暴雨令港島大潭豪宅紅山半島第70、72及74號屋臨海方向的斜坡有山泥傾瀉，地基外露並懸空，同時揭發獨立屋僭建問題。屋宇署接連被拒視察74屋號，今日（14日）終持法庭手令入屋，發現該74號屋臨海方向有一幢三層高僭建物，當中最低一層為面積約8米乘9米(約800呎)的僭建地庫，是三層僭建物中面積最大。屋宇署亦指，該屋宇靠近政府斜坡的部分擋土牆，同樣被拆除以伸延該僭建地庫（部分）至政府斜坡上。當局指，有關僭建物有安全風險，有關戶主／佔用人已按指示暫時圍封該些僭建物，以策安全。



地政總署初步確認紅山半島70、72及74號屋均非法霸佔官地。（香港01製圖)

▼9月10日 屋宇署人員調查紅山半島三屋是否涉及僭建及霸佔官地▼



+ 2

屋宇署表示，紅山半島74號屋臨臨海方向有一幢三層高僭建物，最低一層為面積約8米乘9米的僭建地庫(即面積約800呎)，而靠近政府斜坡的部分擋土牆亦被拆除，以伸延該僭建地庫（部分）至政府斜坡上。

該僭建的建築物中間一層僭建物，於原來花園平台層，面積約8米乘7米(即約600呎)；最上層為面積約4米乘2.6米(即約100呎)的僭建物，可從有關屋宇的最低層室內直接進入。

當局指，經考慮土力工程處的意見，屋宇署認為雖然有關屋宇的整體樓宇結構，並無明顯危險，但有關僭建物有安全風險，有關戶主／佔用人已按屋宇署人員指示暫時圍封該些僭建物，以策安全。

當局強調，正全力先處理山泥傾瀉引致的樓宇安全問題，以保障住戶及公眾安全，其後將會嚴肅跟進相關執管工作，包括根據《建築物條例》及執法政策向相關業主採取執法行動 。

以公司持有74號屋的董事、滙豐銀行前亞太區市場部主管袁慧明為公益金公共關係委員會委員，為公關界名人。（公益金網頁圖片）

▼9月12日 紅山半島三屋霸佔官地▼

