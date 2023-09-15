模範生與13歲女友拍拖1月性交3次　曾兩因風化事遭警誡　還柙候判

模範高中生數年前與剛滿13歲的女同學拍拖，期間先後3次與之性交。兩人拍拖一個月便分手，後來二人曾經交往的流言四起，女同學抵受不住遂向社工傾訴，最終揭發事件。模範生今（15日）於西九龍法院承認3項非法性交罪，庭上透露他過往曾涉其他兩宗風化案，獲准以警司警誡方式處理。辯方求情稱，模範生成績優異，轉校後被選為總領袖生。法官關注若校方得悉被告曾涉風化案，會否仍選他為領袖生，又指警司警誡紀錄及本案可見，被告守法意識薄弱，下令他還押至10月4日判刑，待索取更生、勞教中心、感化官及社會服務令報告。



被告WKC（現年18歲），被控於2019年10月至11月，分別在北角及小西灣某單位，先後3次與未滿16歲的女童X（案發時13歲）非法性交。

現年18歲的被告WKC在西九龍法院(暫代區域法院)承認與女同學非法性交。(資料圖片)

事主X兩年後向社工傾訴揭發

案情指，案發時14歲的被告與13歲的X是中學同學，二人曾於2019年10月拍拖，同年11月分手，後來被告退學。及至2021年，X與被告曾經交往的傳聞四起，X向社工傾訴，透露她曾在被告家中與之性交，二人起初接吻，後來被告捉住X的手腕，並在沒有戴安全套的情況下嘗試插入她的下體，又按住X頭部要她口交。事件報警處理，被告最終被捕。

當情侶1個月期內性交3次

被告在警誡下，承認其與X曾為情侶，當時亦知道X只得13歲。二人交往一個月間，先後3次性交，兩次在X家中發生，一次則在被告家中發生。他在三次性交中，均沒有戴安全套亦沒有射精。

被告另涉風化案獲警司警誡

庭上透露，被告於2020年涉及兩宗干犯風化案件，分別在太古城殘廁與人非法性交，以及與朋友在酒店房聚會時摸在場一名女生大腿，兩宗案件均准以警司警誡方式處理。

被告自小被雙親拋棄與養父母同住

辯方求情指，被告案發翌年轉校，現就讀中六，為應屆文憑試考生，又透露他於1歲時遭到雙親拋棄，自此與養父母居住。被告成績優異，名列前茅，在校內獲選為總領袖生（Head Prefect），亦曾任學生會幹事，是一個非常有前途的年輕人。他獲新校校長撰寫求情信，稱讚他用心服務同學。被告已感後悔，本案無疑是他人生最大打擊，希望法庭考慮到他因年少無知犯案，考慮非監禁式刑罰。

官質疑校方是否知曾有風化紀錄

法官關注，被告轉校後曾否向校方披露其風化紀錄，質疑若校方得知他曾涉這類案件，會否仍選他為領袖生，又指X案發時才剛滿13歲，法庭有責任保護未成年兒童。

守法意識薄弱需判阻嚇性刑罰

雖然辯方強調被告品格優異，但從其風化紀錄及本案可見他守法意識薄弱，故判刑需具阻嚇性，決定先索取一系列報告再作判刑。法官最後提醒被告，本案很大機會判處拘禁式刑罰，索取感化及社服令報告只是讓感化官先作評估，決定權仍在法庭上。

案件編號：DCCC 67/2023