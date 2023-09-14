男警認圖與15歲女生性交　穿制服撫摸指女方鍾情警察　認罪囚16月

男警在交友程式結織15歲女學生後，帶她到酒店「開房」時並帶備警員制服，更穿上制服才撫摸女生，並嘗試性交，惟因無法勃起未成事，期間有拍下照片和影片。男警今（14日）在區域法院承認企圖非法性交罪，求情時自認感情「初哥」，相反事主無論在感情或性方面，都有相當經驗，她對警員情有獨鍾，認識多名警員，並特別喜歡他們穿上制服。被告當時以為在追求女生，只是「成件事真係早左啲」。法官鍾偉強斥責被告帶備制服到酒店，明顯是要取悅女生，又指被告當差3年守法意識仍薄弱，判囚16個月。



被告賴子樑承認在沙田一酒店內，企圖非法性交及製作兒童色情物品等2罪。

被告賴子樑，28歲，被控一項企圖與 16 歲以下女童非法性交罪，及一項製作兒童色情物品罪。控罪指，被告於2021年12月1日，在沙田帝逸酒店，企圖與女童 X 非法性交；以及同日同地，用手機製作包含兒童色情內容的一張圖片及一段影片。他今承認企圖與 16 歲以下女童非法性交罪，否認製作兒童色情物品罪，後者則保留在法庭檔案，不予起訴。

穿上警察制服撫摸X

案情指，被告於2018年12月加入警隊，案發時為在職警員。他透過交友App「Heymadi」認識X，對方曾向被告表示自己13至15歲。案發當日，被告帶X入住沙田帝逸酒店，期間在酒店房內換上警察制服撫摸X。二人各自脫去衣服，全身赤裸，被告親吻X一段時間後，戴上安全套，用陰莖觸碰X下體嘗試性交，因被告未有反應而未成事，他有將過程用電話拍下。被告警誡下承認曾企圖與X非法性交。

X感情及性均有經驗 被告則是初哥

辯方求情指，X對警員情有獨鍾，認識多名警員，並喜歡他們穿著制服。辯方形容，她無論在感情和性方面，都有相當經驗。同時，被告未曾拍拖，屬感情上的「初哥」，當時以為自己正追求X。他和對方傾談半年，才相約見面。辯方指「成件事真係早左啲」，若事件6個月後才發生，本案不會出現，又指被告沒有利用警員身份犯案。惟辯方同意，被告為討好X，案發時帶備制服，是愚蠢行為。

帶備制服明顯想取悅事主

法官判刑時則指，被告在案中表明警員身份，並於非當值時間帶同制服到酒店，明顯是取悅X，從而達致自己的目的。法官又指，被告知悉X有擔任警員的男友，但仍計劃犯案，明顯非一時鹵莽。

3年執法經驗守法意識仍薄弱令人憂心

法官形容被告是警隊中極少撮的害群之馬，其行為令警隊蒙羞，判刑須具阻礙性，以儆效尤。此外，法官指本案反映年輕一代的守法意識薄弱，直至鑄成大錯，才後悔莫及，但為時已晚。且被告有三年執法經驗，但仍然有此問題，令人憂心。經考慮後，法官判處被告監禁16個月。

案件編號：DCCC916/2022