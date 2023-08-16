14歲女涉與教師消防員等6男非法性交　控方透露事主認出部份被告

母親為14歲女兒報失電話，間接揭發女兒疑曾與多名男子性交，涉案6名男子被控非法性交、非法肛交等罪，當中包括教師、消防員及地政主任。案件今（16日）在西九龍法院再訊，控方透露事主在認人手續認出部份被告，但仍需時向律政司索取法律意見，申請押後案件至10月11日，獲裁判官批准。押後期間，其中5名被告續准保釋，餘下一名40歲教師繼續還押。



報稱是自僱youtuber的被告黃栢康獲准保釋。(凌子淇攝)

6名被告：譚兆竣（25歲，教師）、陳家明（30歲，地政主任）、吳啟正（21歲，工程實習生）、曹杰庭（28歲，消防員）、文家榮（40歲，教師）及黃栢康（25歲，自僱YouTuber），各被控一項非法性交罪，控罪對象同為14歲女童X，他們被指於2023年5月3日至6月2日之間犯案，地點分別是悅品酒店（荃灣）、葵涌旭逸酒店（荃灣）、荃灣福來邨及香港荃灣絲麗酒店。

３被告另涉其他罪名

其中３名被告另涉其他罪名，曹被控一項與21歲兒童非法肛交，指他於2023年5月29日與X作出肛交；黃則另被控襲擊致嚴重傷害，指他於2023年6月2日，襲擊X致造成身體傷害；文另被控管有兒童色情物品，指他於2023年6月19日，在荃灣綠楊新邨某室，管有兒童色情物品，即2張相片，而在該兒童色情物品中，他不是唯一的色情描劃對象。

案件編號：WKCC2684/202