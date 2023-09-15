831太子站衝突｜接待員認藏鐳射裝置　另3人否認控罪12月審

2019年太子站831事件，多人事隔近4年被控襲警、管有攻擊性武器等罪，其中涉及4名被告的兩宗案件，今（15日）在九龍城法院再,再提訊，其中一名29歲接待員承認當日在油麻地站管有3支雷射筆，准保釋至9月29日判刑，待索取背景報告。其餘3人分別涉管有鋼珠、彈射器等，以及在太子站非法囚禁一名男子，他們否認控罪，排期12月6日及7日審訊，期間續准保釋。



2019年8月31日港鐵站內曾發生激烈警民衝突。(詳看下圖)

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首案兩被告1人認罪

今日共有兩案提訊，首案被告：馬俊仁（27歲，售貨員）和蔡朗賢（29歲，接待員），二人各被控1項在公眾地方管有攻擊性武器。馬否認於2019年8月31日，在油麻地站月堂，管有1個能發出雷射光束的裝置、1個錘子連1把摺刀、1把彈射器、64粒鋼珠、53粒塑膠珠及21粒波子，排期12月6日受審；蔡則承認於同日在油麻地站大堂，管有3個能發出鐳射光束的裝置。

蔡在油麻地站被截背包有3支鐳射裝置

蔡承認的案情指，831當天各區發生衝突，入夜後示威者在油尖旺區港鐵站快閃聚集，進行大規模破壞。事件及後演變成激烈衝突，有見及此，港鐵先後疏散旺角及太子站，晚上11時許，最後一架列車由太子站，不停旺角站，直接駛入油麻地站。約半小時後，警員在油麻地站看到蔡及數名示威者，蔡轉身逃去，在大堂被截停，當時蔡身穿黑衣，背囊搜出3支雷射筆、頭盔、眼罩等。

29歲被告蔡朗賢在九龍城法院承認在公眾地方管有攻擊性武器罪。(資料圖片)

求情稱非核心激進分子

辯方律師求情指，蔡當日衣著容易識別，而且將雷射筆藏於盒中，並非隨手可取，他非示威者的中堅分子或核心激進分子。辯方又指，蔡母不幸於2020年患末期癌症，即使耗盡所有治療方案，也只剩幾個月壽命，蔡父因眼疾不能再工作，整個家庭收入重擔落在蔡身上。

擔心未能照顧病母

案發距今4年，期間蔡亦已重投社會，卻突如其來遭檢控，他不擔心法庭刑罰，只是憂慮在服刑期間如何支持家人和照顧母親，希望法庭判刑時平衡懲罰及更生因素。裁判官應辯方要求，決定先索取背景報告再作判刑。

另案兩被告12月審

至於另一宗案件，涉及兩名被告：屈君鵬（26歲，會計師）和梁靜雯（女，22歲，學生），他們被控1項非法囚禁他人罪，即在港鐵太子站月台及其他人士，非法囚禁一名張姓男子。二人不認罪，排期12月9日開審，期間續准保釋。

案件編號：KCCC1440、1432/2023