831太子站衝突｜3男非法集結及暴動罪成　判囚8個月至5年半不等

太子及旺角港鐵站於2019年8月31日晚，曾遭示威者破壞，同時車廂內亦發生黑衣人與乘客爭執，警員後來進入月台執法並發生警民衝突。3名當日分別在旺角街頭及太子站出現的男子，早前被裁定非法集結及暴動等罪成，案件今（19日）在西九龍法院(暫代區域法院)判刑，只涉在旺角彌敦道非法集結的被告，遭判囚8個月，餘下兩名被告涉及港鐵站內暴動、襲擊乘客，則分別被判入獄4年10個月和5年半。



3名被告：簡梓濱（23歲）、連俊雄（21歲）及卓嘉豪（26歲），簡被裁定非法集結罪成；連被裁定暴動、刑事毀壞罪成，另連及卓同被控的暴動、襲擊他人致身體傷害罪及普通襲擊罪亦成立。

簡梓濱今被判囚8個月，連俊雄和卓嘉豪則分別被判囚5年半和4年10個月

2019年8月31日太子站內曾發生激烈警民衝突。(詳看下圖)

+ 7

旺角及太子站均有衝突發生

3名被告均被指涉及2019年8月31日晚在旺角集結及太子站的衝突，簡被指當晚在旺角彌敦道一帶的非法集結；連被指涉及在旺角及太子站作破壞行為，連及卓又被指涉及車廂乘客爭執的衝突。

簡辯稱曾八卦圍觀

簡曾辯稱當日與家人到旺角出席祖父的壽宴，之後因「八卦」看在旺角區的示威，惟法官認為他若只是旁觀，無理由會站在示威者中間，故裁定他罪成。而連及卓曾爭議控方所依賴的影像證供中的人不是他們，惟徐官經分析後，認為他們是片中人，並裁定二人罪成。

被告簡梓濱自辯時稱他當日只是「八卦」。(資料圖片)

兩港鐵站被毀設施損失過百萬元

徐官裁決亦提到，根據港鐵維修人員佔計，當日旺角站被破壞的設施所涉及的損失達81.9萬元，另太子站的損失亦達28.3萬元。

官指黑衣人故意曲解乘客的話

此外，當晚旺角至太子站車程上乘客與黑衣人的爭執，因有乘客不滿黑衣人阻礙列車關門，雙方初時口角繼而推撞，證供顯示，當時有黑衣人指稱有人「打記者」及「出鎅刀」等，徐官審視後認為是無中生有，故意把乘客的話曲解及無限放大，以挑動現場集結人士情緒。

有事主被襲至無名指骨骨折

3名事主供稱遭多名黑衣人襲擊，其中事主Z更被襲至右手無名指骨骨折，他至今該手指仍不能正常彎曲，亦有事主稱遺失錢包，但徐官認為不能證實與卓有關，故裁定卓的搶劫罪不成立。

案件編號：DCCC 737/2020