831太子站事件　控方指有人涉拉彈叉射乘客　3男否認暴動等7罪

2019年8月31日晚，一輛由旺角駛往太子的港鐵列車上，疑有乘客爭執，警員到太子站處理時曾發生衝突，其中3名涉當晚有份參與衝突及破壞的男子，被控暴動等多項罪名，案件今(7日)在區域法院開審，控方在開案陳詞指，在車廂的爭執中，不但有人用傘戳頸，更有被告在拉開彈叉向乘客射擊，及用滅火筒在車廂內噴射。



3名被告為簡梓濱（21歲）、連俊雄（19歲）及卓嘉豪（24歲），被控暴動、非法集結、刑事損壞、襲擊他人致造成身體傷害、普通襲擊罪及搶劫等7罪。

2019年8月31日，旺角至太子站有衝突發生，警員曾進入車站內執法。(詳看下圖)

+ 1

進入旺角站前曾結集及叫口號

控方案情指，案發當晚約10時，數百名示威者在旺角彌敦道與奶路臣街交界一帶集結，他們架設路障致交通嚴重受阻，並高叫政治口號，戴口罩和手持雨傘的首被告，在彌敦道行車路和其他示威者一起聚集。

次被告用彈叉射向已破損的玻窗

示威者後來經E出口湧入旺角站的車站大堂，破壞站內閉路電視、設施、客務中心等。有蒙面示威者用雨傘，刺戳車站控制室的破裂玻璃窗，次被告則拉開彈叉，向破損的玻璃窗發射一次。

車長4度未能關門

警員接報後開始進入旺角站，有示威者大叫逃走。次被告等約20名示威者，衝入列車首節車廂。因有示威者一度阻礙車門關閉，讓更多示威者進入車廂，令車長嘗試四次關上車門都未能成功，最終列車於10時41分才開出，前往太子站。控方指，旺角站被破壞的設施，其價值、維修或清潔費合共81.9萬多元。

戴黑頭盔人曾掌摑乘客

此外，有車廂乘客不滿示威者阻礙車門關閉，出言投訴，雙方發生爭執。期間，一個頭戴黑色頭盔及黃色手套的人，掌摑乘客Y的臉。

示威者曾用伸縮棍及鎚施襲

列車之後抵達太子站，有部份示威者離開車廂，前往大堂破壞設施。而10多名示威者，包括次被告和第三被告，則停留在月台，指罵車廂內的乘客。有示威者更衝入車廂，用長棍、伸縮棍、雨傘及鎚子襲擊證人 Y 和另一名乘客X等。X被人用力拉扯和從後籀頸，亦有示威者用硬物襲擊X，又用雨傘戳頸，令他的頸被刮傷。

有人用滅火筒在車廂內噴射

控方指，乘客被毆打期間，次被告在車廂外拉開彈叉，向X 射擊。此外，有示威者用滅火筒向車廂內噴射， 導致車廂內煙霧瀰漫 。 第三被告向乘客投擲一把破爛的雨傘，而其他示威者也仿效，向車廂內投擲雜物。

乘客Z拍片被搶去手機

此外，乘客Z在太子站用手提電話拍片，遭第三被告等示威者包圍。有人強搶其手提電話，扔到月台另一邊。Z 其後被推向月台幕門，導致月台幕門玻璃損毀。糾纏期間，Z 的眼鏡掉到地上，並遭踢落月台的空隙。Z的手提電話最終被人尋獲。

警員於晚上10時53分，進入太子站展開拘捕。首被告於同晚11時左右被截停，次被告和第三被告於翌月被捕。

案件編號：DCCC 737/2020