JPEX疑涉詐騙｜證監會轉警方跟進　蕭澤頣：暫83人報案涉$3400萬

虛擬資產交易平台JPEX，有傳用戶無法提取資金，香港警方周四（14日）接獲證監會轉介，商業罪案調查科正跟進事件。警務處處長蕭澤頤今早（16日）在警察學院結業會操後表示，就JPEX的案件，警方截至昨日（15日）下午3時收到83人報案，涉及金額3400萬元。蕭澤頤指，警方昨日已設立熱線28605012，呼籲對案件有疑問市民，透過熱線或電郵查詢或報案。



警務處處長蕭澤頤9月16日在警察學院結業會操後表示，就JPEX的案件，警方截至周五（9月15日）下午3時收到83人報案，涉及金額3400萬元。（盧翊銘攝）

就JPEX案件，蕭澤頤表示前日已收到證監會轉介懷疑有行騙情況，截至昨日下午3時，收到83人報案，涉及金額3400萬元，案件仍在調查。警方亦設立熱線 28605012讓市民報案及查詢。

加密貨幣平台JPEX在香港大肆宣傳，但證監會警告其有多處疑點。圖為2023年8月初，旺角街頭的廣告。（資料圖片/勞顯亮攝）

警方早前表示，證監會於9月13日發出警告聲明，指稱一個虛擬資產交易平台旗下實體未獲證監會發牌，而警方昨日周四已接獲證監會轉介，商業罪案調查科正跟進事件。

警方呼籲所有關於證監會聲明中的虛擬資產交易平台的投訴，可以電子報案方式向警方舉報，商業罪案調查科將會一併處理。電子報案中心的網址如下：

https://www1.erc.police.gov.hk/cmiserc/EGIS-HK-Web_NEW_UI/ereport_details;jsessionid=j9EvXg33wIPVNN_V-XHjSGYXKtNI_Am26_-q91if.node1?report=TCAD&fontSize=100&vTimeoutReminder=3300000&vTimeoutVal=3600000&vTimeoutReminderVal=300000

證證監會於9月13日發出警告聲明，指稱一個虛擬資產交易平台旗下實體未獲證監會發牌。（資料圖片）

黑客入侵數碼港 蕭澤頣：過去一個月一直與數碼港管理層緊密聯繫

至於數碼港被黑客入侵事件，蕭澤頤說，警方8月時接獲數碼港報案，過去一個月一直與數碼港管理層有緊密聯繫，亦有提供網絡保安的意見。案件仍在調查。他表示，網絡安全是跨地域性，需要執法部門，學者、專家及企業共同處理，亦要公私營機構一同合作。

蕭澤頤稱防止青少年罪案須「由細做，持續做，一齊做」

蕭澤頤今早在警察學院結業會操後亦提到，在教育方面，如何提升認知亦是非常重要，特別是年青人，經常機不離手，在網絡上獲取很多資訊，當中亦有很多不實資訊。要防止青少年罪案方面，蕭澤頤認為要 「由細做，持續做，一齊做」。

蕭澤頤表示，昨日新界南警區拘捕5名人士，年齡由12至27歲，當中有4人是18歲以下，3人是學生，他們被不法份子利用，負責在騙案中收錢，情況令人擔憂，因此不同界別要做好，除了執法部門，亦需要家長、老師、學校及社工等一起合作，相信效果會更好。至於國慶節日，他說警方會全力準備，包括在情報收集及持續評估形勢，與其他部門全力配合，確保相關的國慶活動能安全有序進行。