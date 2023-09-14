JPEX遭證監警告　詳解KOL「招攬信徒」運作細節　苦主早料有可疑

【加密貨幣 / 虛擬貨幣】證監會周三（9月13日）警告加密貨幣交易平台JPEX，特別點名宣傳造勢的網絡紅人（KOL）和場外兌換店（OTC）。周四有部份協助宣傳造勢的場外兌換店暫停營業，或無法兌換JPEX平台的虛擬貨幣。JPEX則突然將俗稱「出金」的提取現金手續費至99.9%。正在新加坡舉行的「幣圈」年度盛事「Token2049」，JPEX本是贊助商，但展位突然「人去樓空」。

有投資10萬元的苦主報警，他接受《香港01》訪問時直言，一早知道JPEX有可疑，「心態係出事嘅唔會係自己，收皮之前可以及時走到，喺執笠前離場。」苦主關注組已有400多人，有人聲稱投資了幾百萬元。

JPEX被點名前一日，依然為其宣傳的林作，就發聲明割席，其「林作炒幣」兌換店大門緊閉並無營業。證監會表示轉介警方，警方指商業罪案調查科正跟進及調查案件是否涉及刑事成份。



加密貨幣平台JPEX宣稱是「來自日本的交易所」，但實際與日本並無關聯。圖為2022年4月，JPEX在港鐵香港站大賣廣告。（勞顯亮攝）

「出金」上限1000美元 收999美元手續費

JPEX遭證監會點名警告後，當晚已即時提高俗稱「出金」的提取現金手續費至999USTD（美元等值穩定幣），但其實JPEX每次提取的上限是1000USTD，收取99.9手續費，變相禁止用戶套現。

JPEX客戶服務向用戶辯稱，這是「過渡措施」，正透過其他第三方平台資金整合。

JPEX被證監會點名警告後，提取現金「出金」的限制，改為上限1000USTD（美元等值穩定幣），但手續費是999USTD，變相禁止「出金」。（受訪者提供）

多間兌換店宣傳催谷 用JPEX平台有優惠

證監會指網紅和場外兌換店（OTC）虛假、誤導宣傳。其實JPEX自2021年在本港招攬用戶後，一直有一眾「幣圈」網紅和兌換店，不斷推薦JPEX平台，以及其自家發行的虛擬貨幣JPC。

這些兌換店可以直接用港幣現金，兌換成不同虛擬貨幣，不限平台，直接入進用戶的各大平台戶口。但《香港01》記者去過幾間兌換店，均發現職員會推薦使用JPEX，例如有折扣優惠，潛力巨大等。

KOL大搞活動吸客

例如曾在深水埗撒錢、涉嫌售賣挖礦機詐騙被捕的「幣少爺」黃鉦傑，YouTube頻道就不斷推薦JPEX平台和JPC。另一「東記」，大搞「全民林寶」遊戲活動，獎品是林寶堅尼，其致富講座中亦有宣傳JPEX和JPC。

2023年3月，「東記」宣傳「全民林寶」活動，推廣炒賣加密貨幣，之後的講座推銷JPEX的自家平台幣JPC。（勞顯亮攝）

證監點名前一晚 林作：唯一風險、平台倒閉

多番發表爭議言論的林作，被保險公司解僱後，8月聲稱出售兩個物業套現2000萬元投入加密貨幣，位於中環娛樂行的「林作炒幣」兌換店，9月初開張。JPEX被點名前一晚，他更推薦年息19厘的質押貨幣，「唯一風險，平台倒閉，但以我的眼光、分析，這樣子的勢頭，十分安全」一語成讖。

19厘高息質押自家貨幣

JPEX用戶要將自家擁有的加密貨幣私鑰交給平台，相當於將現金存放在銀行，但JPEX並無任何牌照，風險極高。平台宣傳的年息19厘質押，相當於定期存款有19厘利息。

「幣少爺」黃鉦傑，已刪除他YouTube頻道中，所有催谷JPEX的影片。（影片存檔）

幣少：賣腎加倉

JPEX亦有自家加密貨幣JPC。去年發行前，一眾網紅已經大力催谷，發行後曾經歷暴升和暴跌，「幣少」更淚灑影片，直言「觀眾輸錢我真係心痛」，又定出今年目標價，建議支持者「賣腎加倉」。

不過JPC與比特幣、以太幣等主流加密貨幣不同，其他交易平台無法買賣，亦幾乎無支付用途，是JPEX的獨市生意。

香港一些加密貨幣場外兌換店（OTC），可用現金兌換不同的加密貨幣，不限交易平台，但部份宣傳使用JPEX有折扣優惠。圖為旺角一間兌換店。（歐嘉樂攝）

苦主阿一早知可疑：信收皮前可及時走

阿楓（化名）今年5月，透過旺角一間兌換店，投資了10萬港元到JPEX平台，但他並非買賣國際主流的比特幣、以太幣等，而是質押JPC，賺取高息。「完成108日質押，有利息，又有新加密貨幣JPP，說是遊戲幣有前景。」

阿楓8月底質押到期後，賬面賺取高息，於是再次質押，JPEX被證監會點名後，他怕平台倒閉，於是取消質押，但要有7日等待期，JPEX亦變相停止「出金」。

他回到旺角兌換店，職員亦稱無法「出金」，他感到徬徨，覺得被騙，於是報警求助。被問到投資前有無考慮JPEX背景，他坦言一早知道JPEX很可疑。

「心態係出事嘅唔會係自己，收皮之前可以及時走到，喺執笠前離場。預咗有一日會冧，可能係出年5月。」阿楓所講的日子，是證監會落實虛擬資產交易所牌照寬限期的死線。

2023年9月13日，證監會點名警告加密貨幣交易平台JPEX，指其從未向證監會申請牌照，與宣傳不符，提供虛假陳述，又列出多個疑點。圖為旺角街頭，JPEX大肆宣傳。（勞顯亮攝）

苦主蘇拉：好妖 KOL建立信徒

另一苦主蘇拉（化名）稱，JPEX可作槓桿合約交易，幣安等大平台為迴避香港監管，早已取消香港用戶做槓桿買賣。他亦有投資JPC，「JPC好妖，冇乜科技含量，上唔到大平台，係靠KOL宣傳，建立『信徒』。知道係音樂椅的遊戲，只係冇諗過咁快發生。」

蘇拉仍有相當於幾萬港元的加密貨幣存放在JPEX，正考慮是否報警。

JPEX苦主群組，已有400多人，有人聲稱投資了幾百萬，有人聲稱誤信網紅。

JPEX網站列出不少網紅宣傳，包括鍾培生。

場外兌換店停止營業或出金

多間曾宣傳JPEX的場外兌換店，今日暫停營業，包括位於中環的「林作炒幣」。

在沙田第一城高調被鎖車的「加密豹」，旺角和尖沙咀的分店均無營業。

尖沙咀的「CYOTC陳大怡加密貨幣找換店」亦無開門。負責人陳怡在通訊群組仍宣稱「等JPEX同SFC（證監會）搞掂、傾掂數」。

贊助新加坡「幣圈」盛事 突人去樓空

正在新加坡舉行的「幣圈」年度盛事「Token2049」，JPEX本是贊助商，但展位突然「人去樓空」。

證監會：轉介警方 警：商業罪案調查科跟進

就JPEX無法「出金」，證監會最新回應表示，會轉介警方跟進。

警方已接獲相關機構通知，商業罪案調查科正跟進及調查案件是否涉及刑事成份。

JPEX聲稱受打壓 待依據證監會回覆調整提幣手續費

JPEX亦發聲明，指受證監會不公平打壓，又指等待證監會回覆進一步指引，並將依據回覆，於不日逐步調整提幣手續費﹐並階段性開放提幣上限。