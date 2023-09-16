港府今年已引進272間企業落戶　丘應樺︰有人話走晒、𠵱家返晒嚟

第八屆「一帶一路高峰論壇」剛完滿結束，商務及經濟發展局長丘應樺今早（16日）於商台節目表示，政府已於論壇期間簽署21項合作協議，認為一帶一路確實為香港帶來巨大機遇，需把握超級聯繫人的角色。然而香港仍為開放型經濟，出口業難免受影響，他估計或要明年首季才有好轉。



他並透露，今年已引進272間企業落戶香港，相比去年增加30%，反映企業對香港營商環境及前景有信心，更達成特首的KPI指標。「曾經有人話走晒喎，去咗新加坡或者其他地方。咁可以同大家分享，其實𠵱家返晒嚟。」



商務及經濟發展局長丘應樺。（資料圖片／梁鵬威攝）

港府於一帶一路高峰論壇簽署21項合作協議

丘應樺表示，本周於香港舉辦的「一帶一路高峰論壇」，為疫情後首次舉行的實體論壇，亦是歷屆最多人參與，有逾6,000多人報名參加，吸引70多個國家，逾百個團體，以及多名內地官員及30多間內地企業參與。

丘應樺透露，由於特首李家超早前出訪中東及東南亞，因此論壇特設中東及東盟專場，跟進早前簽署的合作備忘錄，並成功再簽署21項合作協議。當中包括氫能源汽車、物流、環境保護等。

2023年9月13日，第八屆「一帶一路」高峰論壇啟幕。（李家超FB圖片）

香港應把握超級聯繫人角色發展機遇

丘應樺又指，自擔任商經局局長後出訪多個國家，發現一帶一路確實為香港帶來巨大機遇。例如他曾到訪匈牙利，被當地重視中文程度感到驚訝，「你會好驚訝匈牙利由小學開始要學中文。」他並指，沙特阿拉伯亦規定公共學校每周設兩節中文課，認為正突顯一帶一路的影響。

丘應樺稱，與多國代表的傾談中發現，他們均推斷世界經濟將逐漸東移。他認為香港應把握機遇，作為「超級聯繫人」的角色，連接一帶一路的國家與內地。

料本港出口待明年首季才有好轉

香港出口連跌13個月，丘應樺表示其他國家的進出口同樣下滑，指香港作為開放型經濟體，受到全球影響，相信問題會持續一段時間。他展望今年第四季繼續淡靜，或要明年首季才有好轉。

丘應樺並提到今年成立的「引進重點企業辦公室」，目前已與200間企業商談，當中25間已願意落實方案。他承認地緣政治確有制肘，但強調香港仍是充滿商機之地，例如不點名指泰國Big C收購阿布泰落戶香港。

丘應樺指，今年已引進272間企業落戶，相比去年增加30%，反映企業對香港營商環境及前景有信心。（資料圖片）

引進272間企業落戶 較去年增三成

丘應樺又笑指「特首有好多KPI（關鍵績效指標）」，當中投資推廣署的KPI，為三年內引進110間企業。他透露，今年已引進272間企業，相比去年增加30%，反映企業對香港營商環境及前景有信心。問到是否超標達成KPI，他說「功課交到。」

丘應樺並指，香港的外資企業一直於9,000多間浮動，當中內地、日本及美國佔多數，部份為初創企業、地區總部或辦事處。「曾經有人話走晒喎，去咗新加坡或者其他地方。咁可以同大家分享，其實𠵱家返晒嚟。」

丘應樺︰冀明年可正式加入RCEP 大部份國家支持

國務院副總理丁薛祥於「一帶一路高峰論壇」提出四個希望，當中希望香港可深化區域合作，並支持香港加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。丘應樺指，國家積極支持香港的加入，他期望今年可完成核實程序，明年可正式加入RCEP。

丘應樺並透露，申請加入需時18個月，目前核實程序未完成，甚至有國家在兩個月前，才獲國會批准，送往RCEP秘書處。他稱，據目前收到的消息，大部份國家願意支持香港加入。

問到香港與日本會否因核廢水影響關係，他則引述日本駐港領事指是兩回事，不會將海產與RCEP混為一談。他又指，除了日韓兩國外，香港已與RCEP內的13個國家簽署戰略協定，認為即使不能加入，相信不會帶來重大的影響。