「搶企業」需質量兼備　丘應樺料出入口數量增　本港經濟開始反彈

去年施政報告提出「搶人才」、「搶企業」，配合多項政策吸引人才、企業來港發展。今（16日）商務及經濟發展局局長丘應樺在電視節目表示，政府會為企業度身訂造政策吸引其來港發展，重視企業數量的同時，亦會注重企業的規模。

他又預計東南亞的經濟發展開始起動，出入口數量會增加，香港未來一年經濟開始反彈。



丘應樺表示，香港未來一年經濟開始反彈。（資料圖片）

引進企業要質量兼備 目標年底引進300間企業

現時香港不斷引進企業，比較着重創新科技，當中中小企較多。丘應樺今日在無綫節目《講清講楚》表示，進展良好，目標接觸300間龍頭企業，但未能透露詳細情況。不只用土地、新能源政策吸引企業來港發展，整體政策是度身訂造，會與企業互相討論。

他希望先行創科方面 ，對年底企業來港落戶大有信心，但落戶不簡單，會互相討論解決難題。引進企業需質量兼備，並不只是着重企業數量，還要視乎龍頭企業的規模。

政府預計下年經濟才會反彈

政府今年提高全年經濟增長率至5.5%，但經濟出入口的增長率未如理想，政府估計到來年才能「反彈」。丘指出，三頭馬車，進出口下降，需內部消費及旅遊提振經濟，而且歐美發展落後，加上東南亞疫後經濟開始起動，香港與東南亞的出入口增加，航班及跨境貨運開始回復正常，內地出口數據增長，香港作轉口港會被帶動經濟。

至於會否建議再派消費券，他指，「呢個都係要問一問財政司司長有咩睇法啦。」

另外，他有提及私人企業與政府「傾生意」不同之處是前者只需考慮商業情況，但後者需顧及長遠效益及政府政策，要融入國家發展，要為大局著想，會有難度，但他亦感謝公務員支持，「呢個BB仔就好快識行識走啦。」