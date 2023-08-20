丘應樺出席香港東盟經貿部長會議　籲成員國支持香港盡早加入RCEP

商務及經濟發展局局長丘應樺今日（20日）在印尼三寶壟與印尼貿易部部長共同主持第七屆中國香港——東南亞國家聯盟經貿部長會議。他在發言時表示，香港致力進一步加強與東盟之間已建立的十分緊密聯繫，強調香港獲公認為自由開放貿易的擁護者，呼籲東盟成員國繼續支持香港盡早加入全球規模最大的《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。



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雙方確定《修訂〈自貿協定〉的第一議定書》最終文本

商務及經濟發展局局長丘應樺今日（20日）在印尼三寶壟與印尼貿易部部長Zulkifli Hasan共同主持第七屆中國香港——東南亞國家聯盟經貿部長會議，討論香港與東盟《自由貿易協定》及《投資協定》的實施情況相關事宜，並就區域和環球經濟最新發展交換意見。

丘應樺在會議上發言時表示，今年東盟會議以「東盟要旨—增長的中心」為主題實在非常貼切，因為東盟是世界上最具活力及發展最迅速的區域之一，而香港亦致力進一步加強與東盟之間已建立的十分緊密聯繫。自香港與東盟於2017年簽訂《自貿協定》及《投資協定》，雙邊貨物貿易額增長38%，升至2022年的1,650億美元，創歷史新高；同時香港在東盟的直接投資亦增加38%至2021年底的770億美元。

丘應樺與東盟成員國的經貿部長亦宣布確定《修訂〈自貿協定〉的第一議定書》的最終文本。該《議定書》旨在將新的特定產品原產地規則納入《自貿協定》。會議期待《議定書》盡快簽署，並同意努力使其早日實施，以進一步促進東盟與香港之間的無縫貿易。

丘應樺：期望RCEP委員會早日訂定加入協定程序細則

丘應樺強調，香港獲公認為自由開放貿易的擁護者，呼籲東盟成員國繼續支持香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），這項全球規模最大及其中一份最開放和具包容性的自貿協定。「我們期望RCEP聯合委員會早日訂定加入協定的程序細則，以便與香港就加入協定展開並盡早完成實質性的討論。」

丘應樺亦與東盟成員國分享香港如何透過推行各項資助計劃支援中小企業，協助它們進行融資、拓展市場和提升競爭力，以應對瞬息萬變的區域及環球經濟發展。他說：「雖然挑戰迫在眉睫，但我們可透過合作緩減其影響。香港與東盟《自貿協定》及《投資協定》的成功落實，以及香港特別行政區行政長官最近率團訪問東盟國家期間簽訂的33份合作備忘錄和協議，足證香港與東盟的多方面合作。」

丘應樺強調香港致力與東盟攜手合作構建具創意、可行及可持續的解決方案，以應對全球正面對的若干挑戰。