新紮師姐｜讀時裝設計到上擂台打泰拳　今銀雞頭畢業冀入反恐部門

警察學院今期有127名警員、28名見習督察結業，最優秀學員獎在今早（16日）結業會操上頒發。從主修時裝設計，加入學堂前曾任健身教練及上擂台打泰拳的警員班畢業學員邵悅彤，當年加入輔警後約一個月接到尋人任務，找到事主後更聆聽該有輕生念頭失蹤人士傾訴，感覺自己不只救了一個人，更救了一個家庭。這份滿足感，令她決意成正規警員，今日更成為最優秀結業警員，分別獲得銀笛（俗稱：銀雞頭）和薛富盃奬項。



邵悅彤(左)指當警察令她感到滿足；朱健樂(中)則提到自己受家人薰陶加入警隊；孫銘駿(右)透過計劃轉做正規警員。(李宇婷攝)

警員班畢業的邵悅彤是班上最佳結業警員，更是最優秀結業警員，分別獲得銀笛和薛富盃的奬項。她於2016年在紐西蘭懷特克利夫藝術學院獲頒藝術學士學位，主修時裝設計。她在加入警隊前，曾任職健身教練及香港輔助警察隊警員，之後希望加入反恐部門。

憶述輔警畢業後接尋人任務 銀雞頭畢業邵悅彤：救了一個家庭

讀藝術為何會加入警隊？邵悅彤說讀藝術是為興趣但就未必將興趣成為工作，她提到自己打泰拳時認識到一位任職督察的拳手，他認為她勇敢、勤力和耐勞，適合做前線警員，於是推薦她當輔警。

邵悅彤憶述輔警畢業後大約一個月後接到尋人的任務，巧合該名失蹤人士就在她的身旁，她上前了解事主，發現事主遇上財務困難有輕生的念頭，於是帶她到警處並聯絡她的家人，等候期間聽她傾訴，又上網尋找和告訴她可提供協助的機構，事主家人來接事主時對她表示感激，令她很感動和滿足，覺得救的不止是一個人，更是救了一個家庭。

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督察班畢業的朱健樂是班上最佳結業督察，更是最佳結業督察，分別獲得榮譽警棍和施禮榮盾。他2020年在香港大學獲頒工商管理學學士學位，主修會計及財務。他在加入警隊前，曾任職銀行助理客戶經理。

督察班畢業朱健樂奪施禮榮盾︰盼緊隨爸爸步伐當刑偵工作

除幫助社會除暴安良外，朱健樂亦受爸爸的薰陶加入警隊。朱健樂的爸爸退休前是警察，主要從事刑事偵查工作。他憶述小時候對爸爸要晚上工作感到疑惑，當時爸爸駐守西九龍反駭重案組，經常有晚上行動，一次行動後的翌日早上，朱健樂在電視上見到爸爸負責押戒黑布蒙頭的疑犯，又記得小時候聽爸爸說工作最自豪的地方是市民之所以能安心熟睡，正正因為警察不辭勞苦地工作，當時已覺得警察很偉大，希望緊隨爸爸的步伐做刑偵工作，又相信自己的學歷和工作背景有幫助。

朱健樂大學時已計劃任職銀行助理客戶經理，再加入警隊。他大學四年級時正值社會運動，大學有一定的政治氛圍，不少同學有一股仇警情緒，有知道自己想做警察或自己爸爸是警察的朋友疏遠了他甚至斷絕關係，比起爭論立場，更多時爭論是否要因為政見而放棄友誼，慶幸有朋友即使政見不同仍尊重自己的理想。

為吸引輔警成為正規警務人員，人力資源科、輔警支援課及警察學院攜手推出輔警選拔委任計劃，參加計劃的輔警人員，通過遴選後可獲聘任為正規警員，有關學警申請前需於具1年輔警經驗，及曾執勤1000小時，並由該區督察或以上職級推薦，計劃為試驗性質，將試行2年合共舉行4屆。

參與計劃的孫銘駿是最佳結業警員，他的理想職業是警察，因為工作有使命感和責任感，他在加入警隊前，曾任職輔助警察隊警員，獲得前線經驗的同時，亦對警務工作的興趣日漸濃厚，於是透過計劃成為正規警員。